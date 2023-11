PRACTICES OF LOVE (Asiofeminsim)

𝑨𝒔𝒊𝒐𝒇𝒆𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒎 𝑵𝒐𝒘 ! (@asiofeminism_now) 𝑒𝑠𝑡 𝑢𝑛𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 𝑞𝑢𝑖 𝑚𝑒̂𝑙𝑒 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑒𝑟𝑐ℎ𝑒, 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑒𝑡 𝑐𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒. 𝐸𝑙𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑜𝑔𝑒 𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒́𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑒𝑡 𝑙𝑢𝑡𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑜𝑑𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑢𝑠 𝑢𝑛 𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 𝑓𝑒́𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑖-𝑟𝑎𝑐𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑑𝑒́𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑟 𝑛𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑎𝑟𝑑 𝑠𝑢𝑟 𝑙’𝑎𝑟𝑡 & 𝑙𝑒𝑠 𝑙𝑢𝑡𝑡𝑒𝑠. 𝐿𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒𝑟 𝑑𝑒́𝑐𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒, 𝑣𝑒𝑛𝑒𝑧 𝑑𝑒́𝑐𝑜𝑢𝑣𝑟𝑖𝑟 𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑜𝑛𝑜𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑒́ « 𝐽𝑒 𝑣𝑜𝑢𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑙𝑒 𝑖𝑐𝑖 𝑑𝑒 𝑐𝑒 𝑞𝑢𝑖 𝑛’𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑠 », 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑒𝑟 𝑎̀ 𝑙’𝑢𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝑤𝑜𝑟𝑘𝑠ℎ𝑜𝑝𝑠 𝑜𝑢 𝑓𝑜𝑢𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑚𝑖 𝑙𝑒𝑠 𝑙𝑖𝑣𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑢 𝑏𝑜𝑜𝑘𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑. 𝐷𝑒𝑠 𝑠𝑢𝑟𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒𝑠 𝑒𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑎𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒 (𝑠𝑒𝑙𝑓)𝑙𝑜𝑣𝑒 𝑣𝑜𝑢𝑠 𝑦 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡 !

𝑨𝒔𝒊𝒐𝒇𝒆𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒎 𝑵𝒐𝒘 ! (@asiofeminism_now) 𝑖𝑠 𝑒𝑒𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑓𝑜𝑟𝑚 𝑑𝑎𝑡 𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑧𝑜𝑒𝑘, 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑒𝑘𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑒𝑒𝑟𝑡. 𝐻𝑒𝑡 𝑘𝑖𝑗𝑘𝑡 𝑣𝑎𝑛𝑢𝑖𝑡 𝑒𝑒𝑛 𝑓𝑒𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑖𝑠𝑐ℎ𝑒 𝑒𝑛 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑟𝑎𝑐𝑖𝑠𝑡𝑖𝑠𝑐ℎ𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑎𝑙𝑠ℎ𝑜𝑒𝑘 𝑛𝑎𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑖𝑒𝑠 𝑣𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑛 𝐴𝑧𝑖𝑎𝑡𝑖𝑠𝑐ℎ𝑒 𝑎𝑓𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡 𝑜𝑚 𝑜𝑛𝑧𝑒 𝑏𝑙𝑖𝑘 𝑡𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑐ℎ𝑢𝑖𝑣𝑒𝑛 𝑛𝑎𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑗𝑑 𝑑𝑖𝑒 𝑔𝑒𝑣𝑜𝑒𝑟𝑑 𝑤𝑜𝑟𝑑𝑡 𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑘𝑢𝑛𝑠𝑡 𝑑𝑖𝑒 𝑔𝑒𝑐𝑟𝑒𝑒̈𝑒𝑟𝑑 𝑤𝑜𝑟𝑑𝑡. 𝐾𝑜𝑚 𝑜𝑝 1 𝑑𝑒𝑐𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑙𝑢𝑖𝑑𝑠𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 "𝐽𝑒 𝑣𝑜𝑢𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑙𝑒 𝑖𝑐𝑖 𝑑𝑒 𝑐𝑒 𝑞𝑢𝑖 𝑛’𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑠" 𝑜𝑛𝑡𝑑𝑒𝑘𝑘𝑒𝑛, 𝑛𝑒𝑒𝑚 𝑑𝑒𝑒𝑙 𝑎𝑎𝑛 𝑒𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑤𝑜𝑟𝑘𝑠ℎ𝑜𝑝𝑠 𝑜𝑣𝑒𝑟 ℎ𝑒𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐𝑒𝑠 𝑜𝑓 𝑠𝑛𝑢𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑢𝑠𝑠𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑒𝑘𝑒𝑛. 𝑉𝑒𝑟𝑟𝑎𝑠𝑠𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑒𝑛 ℎ𝑒𝑒𝑙 𝑣𝑒𝑒𝑙 (𝑧𝑒𝑙𝑓)𝑙𝑖𝑒𝑓𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑎𝑛 𝑗𝑒 𝑡𝑒 𝑤𝑎𝑐ℎ𝑡𝑒𝑛 !

𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐞/𝐚 :

18:00 𝐁𝐢𝐜𝐨𝐥𝐢 : 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 𝑧𝑖𝑛𝑒𝑠

18:30 - 20:00 𝐅.𝐀.𝐁. : 𝑤𝑜𝑟𝑘𝑠ℎ𝑜𝑝𝑠

20:30 - 22:00 𝐌𝐞́𝐥𝐚𝐧𝐢𝐞 𝐂𝐚𝐨 & 𝐒𝐚𝐫𝐫𝐚 𝐄𝐥 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐚𝐨𝐮𝐝𝐢 : 𝑅𝑒𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑒 + 𝑒́𝑐𝑜𝑢𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑑𝑐𝑎𝑠𝑡

𝟏𝟖 :𝟎𝟎 > 𝟎𝟏 :𝟎𝟎

𝐏𝐚𝐲 𝐖𝐡𝐚𝐭 𝐘𝐨𝐮 𝐂𝐚𝐧

+ 𝐁𝐀𝐑 𝐑𝐄𝐒𝐓𝐎 𝟏𝟖 :𝟎𝟎 > 𝟐𝟏 :𝟎𝟎

𝐁𝐈𝐂𝐎𝐋𝐈

instagram.com/bicoli_collective/

Bicoli est une collective d’une dizaine de personnes née en 2021 de l’envie de regrouper des ressources autour des luttes féministes, LGBTQIA+, décoloniales, handies, écologiques… Nous travaillons à faire de cet espace un lieu accueillant où plusieurs fois par mois les usagèr·es peuvent venir lire et emprunter des ouvrages et s’informer à propos de sujets divers. Nous avons construit cet espace dans une démarche d’éducation permanente et autonome où chacun·e peut aller à son rythme. À l’heure d’aujourd’hui, l’espace est ouvert 4 fois par mois dans une colocation à Ixelles (horaires disponibles sur nos réseaux sociaux).

Bicoli assurera une permanence spéciale sur place ; celle-ci mettra en avant le travail d’auteur·ices asiodescendant·es et/ou décoloniaux·ales.



Bicoli is een collectief van een tiental personen, ontstaan in 2021 uit de wens om middelen te bundelen rond feministische, LGBTQIA+, dekoloniale, gehandicapten- en ecologische strijden. We werken eraan om deze ruimte gastvrij te maken, waar gebruikers meerdere keren per maand kunnen komen lezen, boeken kunnen lenen en zich kunnen informeren over diverse onderwerpen. We hebben deze ruimte opgebouwd met een permanente en autonome educatieve benadering waar iedereen op zijn eigen tempo kan gaan. Momenteel is de ruimte vier keer per maand geopend in een gedeeld huis in Elsene (openingstijden beschikbaar op onze sociale media).

Bicoli zal ter plaatse een speciale permanence verzorgen ; deze zal het werk van Aziatische auteurs en/of dekoloniale auteurs benadrukken.

+

𝐅𝐄́𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐄𝐒 𝐀𝐒𝐈𝐎-𝐃𝐄𝐒𝐂𝐄𝐍𝐃𝐀𝐍𝐓·𝐄·𝐒 (𝐅.𝐀.𝐁.)

instagram.com/les_fabs/

Le F.A.B., ou Féministes Asio-descendant·e·s de Belgique, est une collective qui regroupe des minorités de genre et des femmes, féministes, d’origine asiatique et résidant en Belgique.

Leur objectif est entre autres de déconstruire les stéréotypes sur les personnes asiatiquetées et ainsi réduire à zéro le racisme, le sexisme et les autres oppressions ! Tout un programme !



F.A.B., of Féministes Asio-descendant·e·s de Belgique, is een collectief dat genderminderheden en vrouwen, feministen, van Aziatische afkomst en woonachtig in België, samenbrengt.

Hun doel is onder andere het ontmantelen van stereotypen over Aziatisch geïdentificeerde personen en zo racisme, seksisme en andere onderdrukkingen tot nul terug te brengen ! Een heel programma !

𝐂𝐨𝐧𝐟𝐞́𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞 : 𝟓𝟎 𝐧𝐮𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐫𝐚𝐜𝐢𝐬𝐦𝐞𝐬 𝐚𝐧𝐭𝐢-𝐚𝐬𝐢𝐚𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞𝐬 : 𝐝𝐞 𝟏𝟖𝐡 𝐚̀ 𝟐𝟎𝐡

Dans le cadre de la soirée Practices of love organisée par Asiofeminism Now ! et le Recyclart, la collective les F.A.B. vous propose une conférence (FR) sur les racismes anti-asiatiques. Une approche ludique et intéractive sera utilisée pour sensibiliser le public à ces questions, alors n’oubliez pas votre GSM !

𝐴 𝑞𝑢𝑖 𝑠’𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒-𝑡-𝑒𝑙𝑙𝑒 ? À toute personne qui souhaite comprendre les spécificités des racismes anti-asiatiques.

𝐶’𝑒𝑠𝑡 𝑔𝑟𝑎𝑡𝑢𝑖𝑡 𝑒𝑡 𝑙’𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑠𝑡 𝑣𝑖𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑖𝑙𝑙𝑒́e au mail suivant : info@lesfab.be

𝐀𝐭𝐞𝐥𝐢𝐞𝐫 𝐩𝐫𝐚𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞 : 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐡𝐞𝐚𝐥𝐢𝐧𝐠. 𝐏𝐫𝐞𝐧𝐝𝐫𝐞 𝐬𝐨𝐢𝐧 𝐝𝐞 𝐧𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐫𝐩𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞 𝐜𝐡𝐞𝐦𝐢𝐧 𝐝’𝐞́𝐦𝐚𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 : 𝐝𝐞 𝟏𝟖𝐡 𝐚̀ 𝟐𝟎𝐡

𝐶𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑠’𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒́ 𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑒𝑡 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑖𝑛𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑑𝑢 𝑠𝑜𝑖𝑛 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑑’𝑒́𝑚𝑎𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑡 𝑜𝑢𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒́𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 ?

Nous vous proposons d’explorer des outils de réparation et de soin autour du Trauma Racial et Racial Battle Fatigue à travers des pratiques corporels (réappropriations de nos corps et consentement) comme l’acupression (auto-massage de point d’acupression) et le massage thaï (massage habillé, échange en binôme).

𝐴𝑡𝑒𝑙𝑖𝑒𝑟 𝑒𝑛 𝐹𝑅, 𝑒𝑛 𝑛𝑜𝑛-𝑚𝑖𝑥𝑖𝑡𝑒́ 𝑐ℎ𝑜𝑖𝑠𝑖𝑒 (uniquement pour des personnes racisées et sexisées)

𝑅𝑒́𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑒́𝑒 (inscription limitée à 16 personnes) au mail suivant : info@lesfab.be

Si possible, choisir une tenue souple, légère et chaude pour les participant.e.x.s.

+

"𝐉𝐞 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐥𝐞 𝐢𝐜𝐢 𝐝𝐞 𝐜𝐞 𝐪𝐮𝐢 𝐧’𝐞𝐱𝐢𝐬𝐭𝐞 𝐩𝐚𝐬" 𝐰/ 𝐌𝐄́𝐋𝐀𝐍𝐈𝐄 𝐂𝐀𝐎 + 𝐒𝐀𝐑𝐑𝐀 𝐄𝐋 𝐌𝐀𝐒𝐒𝐀𝐎𝐔𝐃𝐈

instagram.com/asiofeminism_now/ + instagram.com/nos.heritages/

Mélanie Cao, créatrice d’Asiofeminism Now ! sera en dialogue avec la journaliste Sarra El Massaoudi (réalisatrice du podcast @nos.héritages) pour présenter le documentaire sonore "Je vous parle ici de ce qui n’existe pas" qui explore de manière sensible l’asioféminisme et la lutte contre le racisme anti-asiatique en Belgique auprès de celleux qui le vivent. Pour qu’on ne puisse jamais dire que faute de mots, tout ça n’existe pas.



Mélanie Cao, de maker van Asiofeminism Now !, zal in gesprek zijn met de journaliste Sarra El Massaoudi (maker van de podcast @nos.héritages) om de geluidsdocumentaire "Ik spreek hier over wat niet bestaat" te presenteren, die op gevoelige wijze het asiofeminisme en de strijd tegen anti-Aziatisch racisme in België verkent bij degenen die het ervaren. Zodat niemand ooit kan zeggen dat dit alles niet bestaat bij gebrek aan woorden.

Credits illustration : 𝐀𝐂𝐈𝐀 𝐘𝐀𝐍𝐆 (@aciayang)