Palestine : 30 000 personnes à Bruxelles pour la Palestine

Selon les organisateur·ices, 30 000 personnes se sont rassemblées à Bruxelles pour la manifestation nationale en solidarité avec la Palestine. Cette nouvelle manifestation a rallié encore plus de monde que la dernière manifestation nationale, et a défilé tout l’après-midi dans les rues de la capitale européenne.

Plusieurs blocs et mots d’ordres étaient présents dans la manifestation, réunissant un large front d’organisations, allant des partis politiques comme le PS à des organisations internationalistes et révolutionnaires comme Samidoun. Du slogan « Cease–fire now » à celui « Vive la lutte armée du peuple palestinien », les manifestant·es ont une nouvelle fois envoyé un message clair au gouvernement belge ainsi qu’aux institutions européennes, et plus largement à l’impérialisme* et au colonialisme occidental.

Une grande partie de la population belge, et des diasporas présentes, soutiennent le peuple palestinien dans sa lutte pour son autodétermination et exigent que notre Etat cesse immédiatement ses collaborations (économiques, militaires, diplomatiques, culturelles) avec le colonialisme en Palestine.

Légende :