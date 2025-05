[Palestine] Un leader du FPLP placé en détention administrative

Les autorités israéliennes ont émis un ordre de détention administrative contre Wael Jaghoub pour une période de cinq mois et demi (renouvelable indéfiniment). Âgé de 58 ans et originaire de Naplouse, il est un leader du FPLP et l’ancien responsable adjoint de sa branche pénitentiaire. Arrêté le 6 mars, il avait été libéré le 25 janvier dernier dans le cadre de l’accord d’échange Toufan al-Ahrar (voir notre article ).