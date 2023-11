Palestine, internationalisme et anti-impérialisme

L’offensive de la résistance palestinienne du 7 octobre contre la machine coloniale israélienne, par sa violence et son ampleur, a stupéfait une grande partie du monde entier et en particulier dans les métropoles impérialistes et jusque dans une partie de la gauche.

Pourtant, il importe de dépasser le choc émotionnel et en tant que révolutionnaire pouvoir inscrire ce développement dans la guerre de libération de la Palest*ne qui se déroule depuis 75 ans.

C’est dans ce sens que nous voulons proposer une lecture et discussion collective autour du texte fondateur du FPLP (organisation marxiste palestinienne toujours active et membre de la résistance de la Palestine) : « stratégie pour la libération de la Palestine » datant de 1969. Ce retour aux fondamentaux de la gauche révolutionnaire sera l’occasion de discuter de l’actualité de ce texte mais aussi des bouleversements qui ont pu avoir lieu depuis 50 ans.

Pour plus d’informations pratiques, contactez-nous à l’adresse mail suivante : info@classecontreclasse.org