[Paraguay/Venezuela] Six demandes d’extradition

La justice paraguayenne a demandé aux autorités vénézuéliennes d’extrader six femmes d’une même famille accusées d’être membre de la guérilla de l’Armée du Peuple paraguayen (EPP), arrivées dans ce pays après être passées par l’Argentine. Elles y avaient obtenu le statut de réfugiées mais, après avoir perdu ce statut en octobre dernier, elles avaient quitté l’Argentine pour le Vénézuela. Les six femmes sont considérées comme des proches de Carmen Villalba (photo, voir nos articles ), détenue depuis 2004 et considérée comme l’une des fondatrices de l’EPP en 2008. Carmen Villalba a été condamné à 18 ans de prison pour un enlèvement réalisé par l’EPP, et à 7 années supplémentaires pour la prise d’otages d’un gardien. L’EPP avait enlevé l’ancien vice-président du pays en 2020.