Permanence Contraception Testiculaire

Aujourd’hui, les méthodes contraceptives disponibles restent majoritairement destinées aux personnes avec utérus.

Il existe cependant des méthodes contraceptives testiculaires fiables. Elles permettent à chacun.e de se poser la question du partage des responsabilités dans la prévention des grossesses non désirées.

Différentes méthodes sont possibles et il est essentiel de trouver celle qui convient à chaque personne a un moment donné.

Pour répondre à vos questions, échanger sur les expériences des personnes déjà contracéptées, nous proposons chaque deuxième jeudi du mois une permanence de 18h à 20h. Que vous soyez intréssé.e, ayez encore des doutes ou simplement curieur.se, c’est gratuit et sans réservation.