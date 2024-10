[Pérou] Capture d’Ivan Quispe Palomino

La police péruvienne a capturé hier Ivan Quispe Palomino, un des (anciens ?) commandants du Parti Communiste du Pérou Militarisé (dit « sentier lumineux »). Ivan Quispe, âgé de 49 ans et recherché depuis 2013, a été arrêté à Lima avec de faux papiers dans ce que la police prétend avoir été un « contrôle de police aléatoire » près d’une station de métro de la capitale péruvienne. Les autorités le présentent comme le « n°2 » du PCPM, ce qui relève de l’effet d’annonce triomphaliste et qui est ouvertement contesté jusque dans les services de police – certains pensent même qu’il n’avait plus aucune responsabilité dans le PCPM depuis des années. Il est le frère cadet de Victor Quispe Palomino, alias “Camarade José”, le principal commandant du PCPM. Après avoir été capturé, Quispe Palomino a été emmené à l’unité fonctionnelle de criminalistique Est 1 pour des examens. Il sera ensuite mis à la disposition du commissariat de La Huayrona.