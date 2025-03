[Philippines] Deux guérilleros maoïste tués par l’armée

Les militaires mènent une opération antiguérilla depuis plusieurs jours contre ce groupe de maoïste : c’est dans le cadre de ces opérations que l’aviation philippines avait perdu un avions de combat qui fournissait un appui aérien aux troupes au sol (voir notre article ). Les deux maoïstes, connus sous les noms de guerre de « Gali » et de « Joel », étaient actif dans le Bukidnon et le Caraga. Les militaires ont récupéré armes et équipements (photo).