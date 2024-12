[Philippines] Un guérillero maoïste tué, un soldat blessé

Un combattant de la Nouvelle Armée du Peuple (NPA) a été tué et un soldat de l’armée a été blessé lors d’un affrontement à Barangay Balibago, mercredi après-midi, dans la province de Batangas. Le maoïste tué est Rey Delos Santos, également connu sous ses pseudonymes « Japeth », « Roy » et « Ren ». Un militaire du 59e bataillon d’infanterie a été blessé lors de l’échange de coups de feu. Les soldats ont récupéré deux armes à feu et deux mines antipersonnel sur le lieu de l’affrontement.