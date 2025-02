[Philippines] Une importante commandante maoïste tuée par l’armée

Extrême-droite / Antifascisme

Le monde académique belge pour Gaza6 700 universitaires signent une lettre pour le boycott

Ce mercredi 15 janvier, le jour de l’annonce d’un cessez-le-feu entre la résistance palestinienne et le régime colonial israélien, près de 6 700 universitaires, doyen·nes, professeur·es, chercheur·ses, et étudiant·es ont signé une lettre ouverte adressée aux conseils des recteurs néerlandophones (VLIR) et...