[Podcast] Rencontre entre la comité des femmes sans papiers et Rachel Kéké, grêviste femmes de chambres, au CFS

Ce mercredisoir le 29 novembre 2023 à 20h30 à l’émission Tranche d’Anar on vous diffusera l’enregistrement d’une rencontre qui a eu lieu au CFS le samedi 18 novembre dernier entre le comité des femmes sans papiers et Rachel Kéké, député LFI à l’Assemblée Nationale à Paris (personne n’est parfait)

Qui est Rachel Kéké ? Franco- ivoirienne, arrivée en France en 2000 et naturalisée en 2015, Rachel Kéké s’est fait connaître lors des 22 mois de grève des femmes de chambre de l’hôtel Ibis Batignolles à Paris, entre 2019 et 2021, lorsqu’elle s’est mobilisée face au « mépris » de la direction. La mobilisation avait réussi à tordre le bras du puissant groupe Accor, propriétaire de la chaîne. Grâce à cette mobilisation, Rachel Kéké et une vingtaine de ses collègues ont obtenu une augmentation de salaire et de meilleures conditions de travail.

Investie par La France insoumise, elle est candidate aux élections législatives de 2022 dans la septième circonscription du Val-de-Marne où elle réside et est élue.

Lors de sa visite à Bruxelles, elle a émis le désir de rencontrer les femmes du comité des femmes sans-papiers afin d’écouter leurs témoignages qu’elle se charge de rapporter au niveau de l’Assemblée Nationale à Paris,

Et ce sont ces témoignages que vous allez entendre et qui vous révèlent la réalité des difficultés et des souffrances qui vivent ces femmes en Belgique.

Bonne écoute.