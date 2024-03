17 mars - 17h00 - Librairie Par Chemins

[Rencontre] Si l’immensité était contée

A l’occasion de l’Immense Festival, nous accueillons dimanche 17 mars entre 17h et 19h, Catherine Pierloz et Lucile Lux (sous réserve), autrice et illustratrice. Si l’immensité était contée. Saviez-vous que la pauvreté n’est pas une fatalité ? Saviez-vous que l’immensité a été inventée dans une clairière...