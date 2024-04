[RADIO] Rediffusion reportage Manif contre la violence policière et celui contre le racisme

Ce vendredisoir 5 avril 2024 à 19h, rediffusion de l’émission Tranche d’Anar sur 87.7FM à Bruxelles et sur radioairlibre.net. Un reportage sonore passera avec la plupart des prises de paroles des 2 manifestations qui ont eu lieu à Bruxelles dans le mois de mars en 2024. La première est la manifestation contre la violence policière du vendredi 15 mars, à laquelle 2000 personnes ont participé. Ce son a été pris par ZinTV et montage fait par Tranche d’Anar et ensuite la deuxième manifestation est celui contre le racisme du dimanche 28 mars 2024 organisé par le plateforme 21/03, d’où 10.000 personnes ont participé venant de tout le pays où on a pris 30 minutes des prises de paroles et quelques chants.

Podcast à écouter sur radioairlibre.net