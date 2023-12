[RADIO] Reportage manif contre les centres fermés « Liberté, freedom, houria »

Ce mercredi soir 13/12/2023 à 20h30 dans l’émission Tranche d’anar de Radio Air Libre et en collaboration avec zintv : ) nous passons le reportage sonore de la manif contre les centres fermés de la zone de Bruxelles ( le 127bis et le Caricole) qui a eu lieu le samedi le 9 décembre avec départ à 14h à la gare de Nossegem.

Pour la première fois depuis très longtemps, une autorisation a été demandée et obtenue pour pouvoir faire cette manifestation. La raison était pour pouvoir être plus nombreux.ses. L’appel de cette manifestation “Liberté, freedom, houria” a pu circuler plus largement et a emmené plus de monde. Cette fois-ci malgré le temps de pluie, il y a eu 150 participantes, venues de plusieurs endroits de Belgique et en dehors.

Ce soir, on passera le reportage sonore de cette manifestation avec des appels téléphoniques avec 3 personnes enfermées dans le centre fermé Caricole et autres prises de paroles.

Merci à zintv pour le bon son ! Bonne écoute !

Ecoutez 87.7 FM à Bruxelles et sur le site de Radio Air Libre.

Cette émission est rediffusée le vendredi 15/12 à 11h et vous trouverez le podcast sur le site de Radio Air Libre.