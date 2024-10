RASSEMBLEMENT ANTI EXPULSION

Ce mardi 22/10, les 60 personnes du collectif Zone Neutre sont menacées d’expulsion sans aucune solution de relogement.

Nous faisons appel à une mobilisation massive dès 7h devant le 451 avenue Georges Henri pour empêcher leur mise à la rue, et défendre le droit au logement pour toustes !

Il est également possible et bienvenu de passer la nuit du lundi au mardi sur place pour s’assurer que l’expulsion n’ait pas lieu avant 7h !

Le collectif Roza Nera - Zone neutre, qui rassemble des personnes sans-papiers, occupe depuis le 5 août ce bâtiment, vide depuis environ trois ans. Il appartient au Groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). Les habitant.es, dont la majorité habite en Belgique depuis des années, ont reçu un avis d’expulsion menaçant de les mettre à la rue mardi 22/10 matin.

Depuis le début de l’année, c’est la quatrième fois que le collectif est contraint de déménager, parfois sans réelle raison. Ainsi, un des bâtiments qu’ils avaient habité rue de Linthout est toujours vide actuellement.

Le huissier de justice, accompagné par la police, est passé ce lundi 14... et la police passe régulièrement dans l’occupation depuis pour intimider les habitant.es !



La commune de Woluwe-Saint-Lambert et le bourgmestre Mr Maingain connaissent bien la situation, et ont rencontré les habitant.es début septembre. Ni le CPAS ni l’administration communale n’ont cependant entrepris les démarches pour améliorer les conditions de vie de ces personnes, notamment en leur permettant de rétablir l’électricité, de s’enregistrer à cette adresse ou d’accéder à une carte médicale.

La signature d’une convention d’occupation temporaire permettrait d’offrir un toit au collectif le temps que le bâtiment soit réaffecté à d’autres activités – ce qui ne devrait pas être le cas avant de nombreux mois.

Les expulsions à l’encontre des collectifs et personnes sans papiers se multiplient. Les procédures utilisées par les propriétaires sont violentes. Ce bâtiment occupé par les 60 personnes du collectif Zone Neutre est vide depuis 3 ans, il n’a pas fallu 3 mois à l’ACP pour leur envoyer un avis d’expulsion !

🔥💥🔥 Soyons nombreuses💥❤️‍🔥💥 pour dire STOP aux expulsions !

🥐☕ Petit dej ’ et ambiance festive 🎶