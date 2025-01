RDV CE LUNDI À PARTIR DE 8h30 !!! Le Marais Biestebroeck appelle à faire cesser les travaux de destruction de son écosystème.

Rendez-vous lundi à partir de 8.30 à l’entrée du Marais (rue Scheutveld - 1070), pour témoigner des travaux de destruction sans permis.

Le 24 janvier matin le quartier de Cureghem (Anderlecht) s’est réveillé au son d’un bulldozer et d’un camion qui, en moins de trois heures, avaient déjà rasé plus de 2.000 mètres carrés sur sur les 13.000m2 du processus de renaturation en cours depuis au moins vingt ans sur le Marais de Biestebroeck : remblai pour l’accès des machines, végétation arrachée, nivellement du sol.

Les travaux d’ éradication de la végétation et de déplacement du sol ont commencé, malgré l’absence de permis d’environnement, et ont causé des atteintes à l’écologie du Marais, difficilement réparable à plusieurs égards, mais aussi du quartier :

destruction d’espèces et d’habitats protégés Notamment ont rasé au sol la partie du site où de nombreux tritons ont été identifiés et où l’on a également trouvé la tanière d’un renard. Ces espèces sont protégées par l’article 67 de l’ordonnance de 2012 relative à la conservation de la nature.

déplacements de terres dans une parcelle aux sols pollués (catégorie 3 sur la carte de l’état du sol) suite à l’exploitation et au stockage de pétrole entre 1878 et 2004. Ces travaux sont effectués sans permis d’environnement et de dépollution , ce qui entraîne des risques pour la santé des habitant.e.s du quartier. Des végétaux et une partie de la terre ont également été déversés dans la zone humide, se mélangeant ainsi à l’eau.

destruction d’une cabane d’une personne sans chez-soi construite sur le site, laissant une personne à la rue pendant l’une des périodes les plus froides de l’année au mépris de la trêve hivernale et du droit au logement. La destruction de l’habitation déjà précaire et indigne a été violée, laissant une personne sans relogement.

La partie du territoire qui a été détruite est également l’espace le plus accueillant pour les activités pédagogiques, d’éveil à la nature pour les habitant.es du quartier : la petite prairie au pied du bâtiment des archives. Des ateliers participatifs et des visites de l’espace ont été organisés ces derniers mois.

Cette destruction violente d’une partie de l’espace n’est pas accidentelle, mais fait suite à une initiative participée qui s’est déroulée samedi 18.01 à l’initiative de l’alliance du Marais Biestebroeck. Cette alliance née la dernière année rassemble habitants, associations pour le droit au logement, associations pour les droits de la nature, naturalistes, militant.es. décoloniaux, chercheur.es, a commencé à se mobiliser avec et pour le Marais et le quartier. En fait, sur le site il est prévu de construire des tours de logements qui ne répondent pas aux besoins et aux exigences des habitants et qui contribuent même à accroître les inégalités écologiques et sociales déjà présentes dans le quartier (l’un des plus densément peuplés, pollués et racisés de Bruxelles). Au cours de l’année écoulée, un collectif d’habitants a donc commencé à se réunir dans le cadre de « crade parties » bihebdomadaires, à promouvoir des initiatives et à commencer à créer des alliances entre différents acteurs et actrices du quartier.

Nous pensons donc que la destruction du Marais manifeste l’intention de détruire à la fois l’écologie et les pratiques et savoirs communs que les citoyens et les associations produisent avec elle. Ces opérations d’extinction locale de la biodiversité, de destruction d’une cabane d’une personne sans chez soi, de racisme environnemental envers la population du quartier qui doivent subir les risques liés à la pollution, de mépris des procédures du droit environnemental et de l’urbanisme répondent à la peur de devoir répondre à l’alliance sociale et écologique qui défend le Marais à Biestebroeck : ce n’est pas un espace abandonné mais une écologie importante et nécessaire au quartier et à tous.

C’est pourquoi nous lançons un appel à nous rejoindre lundi matin à partir de 8h30 pour témoigner et si possible empêcher la poursuite des travaux de destruction.

Parce que le marais est un espace de biodiversité nécessaire, pour que les personnes de tout âge puissent respirer moins d’injustice sociale et environnementale, parce que le marais peut être un lieu d’expérimentation de nouvelles pratiques et de savoirs en commun, parce que nous pouvons imaginer avec lui de nouvelles cohabitations en ville.