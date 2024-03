Racisme et sexisme : trois policiers se font remarquer dans un bar

“Les officiers – deux hommes et une femme – étaient ivres. À tour de rôle, ils embrassaient la femme. Ils n’ont pas cessé de la toucher, ses seins en particulier, et ont essayé de la déshabiller. Je leur ai demandé poliment de quitter le bar et je leur ai conseillé de boire de l’eau et de se mettre au lit. L’un des agents, un inspecteur principal, prenait des photos de son collègue qui était tombé par terre. C’est lui qui m’a montré sa carte de police après ma demande de départ avant de me dire : « Nous sommes des policiers, nous ne faisons de mal à personne. Nous ne faisons que nous amuser ».

Le propriétaire du bar leur a demandé à plusieurs reprises de quitter les lieux, avant que les policier·ères ne se mettent en colère et que l’un des trois tente de s’en prendre au personnel du bar. Le propriétaire a alors appelé la police locale. « Il [le policier en question] avait enlevé sa ceinture et s’était jeté sur l’agente. Il a tiré sur ses vêtements pour tenter de la déshabiller, tout en l’embrassant dans le cou. » Un autre membre du personnel ainsi qu’un client ont tenté d’intervenir, mais les policiers auraient commencé à les rouer de coups, selon le propriétaire.

« L’inspecteur principal est devenu de plus en plus agressif. Lorsqu’il était à l’extérieur, il ne cessait de bégayer. Sur la terrasse, il a renversé des tables et des chaises. Une table n’a pas survécu à son passage. En essayant de ne pas glisser sur les plaques de verglas, il a attrapé deux clients, qui sont tombés à terre. Lorsque les agents de la police locale sont arrivés, il a essayé de les frapper à leur tour. Finalement, ils ont réussi à lui passer les menottes. »

Alors que la police interpellait les 3 policier·ères, l’inspecteur principal a traité de « sale arabe » un agent de la police locale avant d’essayer de le frapper. “L’inspecteur principal, menotté, a glissé sur une plaque de verglas et est tombé à terre, face contre terre. Il a été assommé et est resté inconscient pendant un certain temps. Finalement, il est parti en ambulance”, conclut le propriétaire du bar.

Le récit du comportement des policiers à l’encontre de la policière est interpellant. Malgré l’interprétation du propriétaire qui explique que « Tout cela n’était manifestement pas contre sa volonté [de la policière] », ces comportements ressemblent à du harcèlement sexiste et sexuel. Surtout au regard de la suite du témoignage du propriétaire du bar : « Il avait enlevé sa ceinture et s’était jeté sur l’agente. Il a tiré sur ses vêtements pour tenter de la déshabiller, tout en l’embrassant dans le cou. » Les mots et les tournures de phrases font ici encore plus penser à une agression sexiste et sexuelle.

Quoiqu’il en soit, le caractère raciste et la remarque de l’inspecteur « Nous sommes des policiers, nous ne faisons de mal à personne. Nous ne faisons que nous amuser » font penser à des agent·es qui se croient tout permis du fait de leur fonction, même lorsqu’ils et elles ne sont pas en service.