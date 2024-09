[Rassemblement] L’avortement est un droit. Changez la loi.

En hommage aux combats menés par les mouvements féministes des années 70 en Belgique qui organisaient via des “bus de femmes” le voyage de nombreuses femmes aux Pays-Bas pour avorter et inspirée par une action historique du Mouvement pour la liberté de l’avortement et la contraception (MLAC) en France en 1974, la plateforme Abortion Right organise une action d’ampleur pour dénoncer les entraves et les discriminations persistantes à l’accès à l’avortement en Belgique, forçant encore chaque année plus de 350 femmes qui ont dépassé le délai légal de 12 semaines de grossesse à se rendre dans le pays voisin pour avorter.

Un bus sur lequel sera inscrit “Nous devons encore avorter aux Pays-Bas. L’avortement est un droit, changez la loi” circulera devant plusieurs lieux symboliques de Bruxelles et terminera son trajet devant le Palais de Justice, place Poelaert, où des participant·es descendront du bus et performeront un action symbolique. Des prises de parole et des lectures de témoignages sont aussi prévues.

Nous exhorterons les parlementaires belges nouvellement élu·es à un changement immédiat de la loi, en faveur d’une dépénalisation totale de l’avortement, ainsi que pour la suppression des entraves et des discriminations qui persistent actuellement dans l’accès à ce droit fondamental en Belgique.