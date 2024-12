Lundi 9 décembre à 20 heures, nous avons le plaisir d’accueillir Filippo Furri, pour la présentation de l’ouvrage qu’il a écrit avec Carolina Kobelinsky, Relier les rives. Sur les traces des morts en méditerranée. L’ouvrage sera présente en collaboration avec Daniela Trucco, sociologue au Centre de droit public et social de l’ULB, chargée de recherches au FRS-FNRS.

Port de Catane, Sicile.

Être présents sur le port, assister aux débarquements des vivants et des morts, observer le sort de ces dépouilles, va conduire Silvia, tout comme Riccardo, Davide et quelques autres au sein de la Croix-Rouge à s’engager autrement. Autrement, car ils font des corps morts le point de départ de leur enquête. Contrairement au programme RFL [Restoring Family Links] où les familles cherchent leurs disparus, c’est au mort qu’ils cherchent une famille […] Cette enquête à rebours ne va pas de soi, elle suscite des interrogations à l’intérieur même de la Croix-Rouge italienne qui questionne la légitimité d’investigations que personne n’a sollicitées.

Au cours des visites répétées au cimetière, des lectures de dossiers administratifs et des enquêtes conduites pour suivre les pistes susceptibles de relier un corps à une histoire, un attachement particulier à ces inconnus naît. Le livre raconte les vies des morts auprès de celles et ceux qui les accueillent sur l’autre rivage. Il explore les tentatives collectives et intimes menées pour tracer un chemin entre nous et les autres.

Émaillé d’extraits de textes rédigés par des hommes et des femmes soucieux d’empêcher l’oubli, ainsi que des poèmes et des chansons qui donnent, à leurs yeux, sens à leur engagement, ce récit entend restituer la dimension sensible de leurs investigations. Il rend également perceptible la fragilité des liens invisibles et rarement mis en mots qui unissent des vivants à des morts dont ils ne savent (presque) rien.

Filippo Furri est anthropologue, fellow de l’Institut Convergences Migrations, et membre du réseau Migreurop. Carolina Kobelinsky est également anthropologue, chargée de recherche au CNRS et membre du Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative à l’université Paris-Nanterre.