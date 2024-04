[Rencontre] VSP, l’odyssée des sans-papiers

Extrême-droite / Antifascisme

Belgique : Les services secrets turcs préparaient les assassinats de militants kurdes

Remi Kartal et Zubeyir Aydar sont des militants actifs du KNK (Conseil National du Kurdistan) qui vivent en Belgique depuis plusieurs décennies. Ils figurent sur la liste rouge du régime turc. En 2017, la Turquie envoie Zekeriya C et Yakup K (un agent du MIT, ancien policier du service politique de la police...