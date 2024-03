Réunion pour le remboursement de nos soins de transition !

Hello !

Lors de notre réunion TSFB de janvier, nous avons partagé nos aspirations pour cette nouvelle année avec beaucoup d’enthousiasme. Nous avons l’envie de tenter quelque chose pour les remboursements de nos soins de transition !

Avec les élections belges qui approchent, c’est le moment idéal pour se faire entendre et travailler à améliorer notre accès à la santé. Nous avons évoqué une action pour tenter d’améliorer les remboursements mutuelles (plutôt qu’une aide du fond), mais rien ne plus. Tout est encore à déterminer : la stratégie, les interlocuteurs, les demandes spécifiques et les leviers d’action.

Nous vous proposons donc une réunion pour lancer ce projet en non-mixité trans* dans la salle de la Foudre à Naastmonique (230 quai de l’Industrie, Anderlecht) le 2 avril prochain entre 18h et 20h.

N’hésitez pas à poser vos questions et à manifester votre présence à cette réunion en envoyant un mail à join@tsfb.be

A très vite :)

Pour rappel : Le Trans* Solidarity Fund Belgium (TSFB) un fonds auto-organisé qui travaille principalement à la collecte et la redistribution de ressources pour les personnes trans* en Belgique. A ce jour, le TSFB propose déjà le pack SOS Facture, le pack SOS Téléphone et le pack SOS Laser. Plus d’infos sur le site : https://www.tsfb.be/fr/who/