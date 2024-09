[Rio de Janeiro (Brésil)] 3a Feira Anarquista, le 26 octobre 2024

12 octobre - 10h00 - Londre

[Londres] Anarchist Bookfair le 12Â octobre 2024

Une célébration de tous les trucs anarchistes. L’Anarchist Bookfair existe pour soutenir les luttes radicales contre le capitalisme, le patriarcat, le colonialisme et la destruction écologique - et surtout pour soutenir celles et ceux qui luttent pour une Londres libérée, basée sur l’entraide et la liberté pour...