[France] Basculement sans précédent pour l’application Telegram

Contrôle social / Répression

[Union Européenne] Plusieurs chaines Telegram progressistes et pro-palestiniennes censurées

Durant la dernière semaine du mois d’août, plusieurs chaînes Telegram pro-palestiniennes ont été bloquées dans les pays européens, notamment la chaîne « Palestine Archive », qui compte plus de 15 000 abonnés, et le « Resistance News Network » (RNN), qui compte plus de 166 000 abonnés. La justification exacte de...