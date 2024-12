[Russie] Un anarchiste meurt en prison

Le 18 décembre, le tribunal militaire de Rostov a condamné l’anarchiste Roman Shvedov à seize ans de colonie pénitentiaire, pour avoir attaqué un bâtiment administratif pour protester contre la guerre en Ukraine. Cinq heures après sa condamnation, Shvedov a été retrouvé mort, dans sa cellule, par un surveillant de la prison. L’explication officielle des autorités russes est le suicide.

L’État russe a accusé Roman d’avoir jeté un bidon d’essence dans un bâtiment administratif du district de Zimovniki, dans la région de Rostov, en septembre 2022. Selon la police secrète russe, il l’a fait pour « déstabiliser les autorités, influencer leurs décisions et protester contre l’opération militaire spéciale [= l’invasion de l’Ukraine] et la mobilisation en Russie ». Il a été condamné pour terrorisme. En 2023, Shvedov avait refusé tout soutien juridique et suggéré qu’« il pourrira en prison et qu’il n’y a rien à faire pour l’aider ».