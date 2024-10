[Salvador] 5 militants écologistes poursuivis pour leur passé de guérilleros déclarés non-coupables

Écologie

Rencontres Perdurer et transmettre nos espaces collectifs

Trois journées d’échanges et de réflexions autour des savoir-faire qui permettent aux communs de perdurer et de se transmettre à travers le temps. Programme : Vendredi 18 octobre 2024 - 18h - CPCR, Jonruelle 11, 4000 Liège Quels communs face aux ravages écologiques ? Une rencontre avec Isabelle Stengers et...