Santé : Constats et stratégies de résistance et si on convergeait ?

La crise du COVID-19 a révélé la dégradation du secteur de la santé belge par des mesures d’économie et l’approfondissement de logiques managériales.

Un an avant la pandémie, les travailleurs et travailleuses du secteur nous alertaient sur cette situation. Les mobilisations de 2019 avaient donné naissance au collectif La santé en lutte. Mais, alors que la santé (publique) n’est plus à la une des médias, les attaques et détricotages se poursuivent et les rencontres et convergences sont plus que jamais nécessaires.

Lors de cette soirée, nous aurons l’occasion d’en discuter avec Aurélie Ehx (L’Autre « lieu » - R.A.P.A), Natalia Hirtz (Gresea), Stephen O’Brien (La santé en lutte) et Dorothée Bouillon (Fédération des maisons médicales).

Au programme :

Introduction sur « l’état du système de santé en Belgique »

l’état du système de santé en Belgique » Discussion en sous-groupes à partir des anecdotes de terrain : Moyens et conditions de travail : jusqu’à quand la dégradation ? Quelle est place des patient·es dans le système ? Santé mentale : sortie des soins en milieu hospitalier vers les milieux de vie. Quels risques et quelles possibilités ?

Soupe

Quelles résistances ? »

Lien pour s’inscrire : https://gresea.be/Sante-Constats-et-strategies-de-resistance-Et-si-on-convergeait