Six mois dans une dystopie néolibérale

En décembre 2023, Javier Milei est arrivé au pouvoir en Argentine, introduisant des mesures radicales d’austérité et de déréglementation. En promettant d’écraser les mouvements sociaux au nom d’un capitalisme débridé, son administration ouvre la voie à un effondrement social complet et à l’émergence d’une narco-violence à grande échelle. Dans le récit qui suit, notre correspondant dresse un tableau saisissant des forces et des visions rivales qui se disputent l’avenir de l’Argentine, dont le point culminant le plus récent ont été les affrontements du 12 juin, lorsque des manifestants militants ont affronté près de trois mille policiers encerclant un congrès barricadé.

Instantanés

Ne me marchez pas dessus » sur sa veste. Fin janvier 2024, mouvements sociaux, assemblées de quartier et organisations de gauche se rassemblent devant le congrès pour protester contre le paquet massif de réformes néolibérales qui y sont débattues. L’État répond en mobilisant des milliers de policiers. On peut voir un officier se promener en arborant en écusson un drapeau de Gadsden Ne me marchez pas dessus» sur sa veste. À la fin de la soirée, même si rien de particulier ne s’est produit, les policiers se déplacent par deux sur des motos, tirant des balles en caoutchouc sans distinction dans la foule.

Capital humain », refuse de rencontrer les organisations sociales pour discuter de la distribution d’aide alimentaire aux milliers de comedores populares (soupes populaires de quartier). S’inspirant de Marie-Antoinette, elle déclare : « S’il y a quelqu’un qui a faim, je le rencontrerai en tête-à-tête », mais sans l’intermédiaire des organisations sociales. Quelques jours plus tard, Sandra Pettovello, ministre du «Capital humain», refuse de rencontrer les organisations sociales pour discuter de la distribution d’aide alimentaire aux milliers de comedores populares (soupes populaires de quartier). S’inspirant de Marie-Antoinette, elle déclare : «S’il y a quelqu’un qui a faim, je le rencontrerai en tête-à-tête», mais sans l’intermédiaire des organisations sociales. Le lendemain, des milliers de personnes acceptent son offre, faisant la queue devant son ministère. Elle refuse de les rencontrer.

La queue au centre-ville s’étend sur 20 pâtés de maisons au lendemain de la déclaration de la ministre du Capital humain qu’elle accueillerait individuellement ceux qui avaient faim.

Début mars, Télam, l’agence de presse publique, a été fermée. Il en va de même pour l’ INADI , l’institut national contre les discriminations. Des vagues de licenciements déciment presque toutes les institutions publiques, y compris la bibliothèque nationale. On parle de privatiser la Banque nationale. Alors que les travailleurs se mobilisent pour défendre les institutions publiques et leur lieu de travail, ils trouvent les bâtiments barricadés et encerclés par la police anti-émeute. Des militants dits « libertariens » organisent une séance photo pour célébrer les fermetures et les licenciements.

Des policiers encerclent le bâtiment fermé de l’agence de presse publique Télam.

Je suis veuve, je reçois une aide du gouvernement et je vis avec ma mère, qui est à la retraite. » Elle raconte qu’elle a trois filles, dont l’une se tient dans la rue, dans le froid, à côté d’elle pendant l’interview. Elle dit avoir récemment perdu son emploi. Alors qu’elle explique qu’elles tentent de survivre en vendant des paquets d’autocollants dans la rue, elle fond en larmes devant sa fille adolescente. Ursula est interviewée en direct par un journaliste d’une chaîne pro-gouvernementale. «Je suis veuve, je reçois une aide du gouvernement et je vis avec ma mère, qui est à la retraite.» Elle raconte qu’elle a trois filles, dont l’une se tient dans la rue, dans le froid, à côté d’elle pendant l’interview. Elle dit avoir récemment perdu son emploi. Alors qu’elle explique qu’elles tentent de survivre en vendant des paquets d’autocollants dans la rue, elle fond en larmes devant sa fille adolescente. Quelques minutes avant l’interview d’Ursula, une autre femme avait été interviewée dans la rue. « J’ai trois boulots pour joindre les deux bouts. » Aucune des deux n’a mentionné les décisions politiques et économiques qui les ont conduites à ces situations.

sous contrôle » – si l’on peut qualifier de sous contrôle un taux d’inflation mensuel de 9 % – uniquement parce que la demande des consommateurs s’est effondrée. Le coût des services publics, des médicaments et des produits alimentaires de base a explosé avec des augmentations de prix bien supérieures à 100 % dans toutes ces catégories. Dans le même temps, les contrats de location ont été complètement déréglementés. Le coût de la vie a explosé. L’inflation est désormais «sous contrôle» – si l’on peut qualifier de sous contrôle un taux d’inflation mensuel de 9% – uniquement parce que la demande des consommateurs s’est effondrée. Le coût des services publics, des médicaments et des produits alimentaires de base a explosé avec des augmentations de prix bien supérieures à 100% dans toutes ces catégories. Dans le même temps, les contrats de location ont été complètement déréglementés. Le résultat n’est pas surprenant. La valeur réelle des salaires s’effondrant, les ventes sont en chute libre. Ce ne sont pas seulement les fonctionnaires, stigmatisés par les ultralibéraux comme des « parasites vivant aux crochets de la société », qui perdent leur emploi. Les petites entreprises et les usines ferment les unes après les autres. Au cours du mois de mai, 300 000 « comptes salaires », comptes bancaires utilisés exclusivement pour recevoir les salaires mensuels, ont été fermés. Dans une usine de la province de Catamarca, les travailleurs n’ont pas accepté la perte de leur poste de travail. Les 134 travailleurs de l’usine textile Textilcom, soupçonnant la fermeture imminente de celle-ci, ont occupé l’usine en guise de résistance contre la fermeture et comme moyen de pression pour s’assurer qu’ils ne seraient pas privés de leurs arriérés de salaire. Mais même ici, les travailleurs qui mènent des actions collectives, qui occupent une usine et qui subissent les conséquences concrètes de la logique capitaliste du marché, mettent un point d’honneur à se distancer des chômeurs, des travailleurs informels et des personnes marginalisées qui constituent la majeure partie des mouvements sociaux. « Nous ne dépendons pas de l’aide de l’État, nous ne voulons pas d’aide, nous ne sommes pas comme les piqueteros. »

Les gens n’arrivent pas à joindre les deux bouts ! » Un inconnu affronte le président Milei dans la rue en criant : «Les gens n’arrivent pas à joindre les deux bouts Milei répond : « Si les gens ne parvenaient pas à joindre les deux bouts, ils mourraient dans les rues, donc c’est faux. » Même la presse pro-gouvernementale et de droite qualifie sa déclaration de « méprisable ».

En même temps, les organisations sociales dénoncent le refus du ministère du Capital humain de distribuer plus de cinq mille tonnes de produits alimentaires. Le ministère accuse le vaste réseau de soupess populaires gérées par les organisations sociales de pratiquer l’extorsion et affirme qu’un audit a révélé que la moitié de ces soupes populaires n’existent pas, alors que toute cette nourriture pourrit dans leurs entrepôts. Un juge ordonne au gouvernement de commencer à distribuer la nourriture. Plutôt que d’obtempérer, celui-ci fait appel de la décision judiciaire. Pendant ce temps, 49 % du pays vit dans la pauvreté, et 11,9 % de la population vit dans l’extrême pauvreté, définie comme « les personnes incapables de subvenir à leurs besoins alimentaires de base ».

Des manifestants devant le lieu où le ministère du Capital humain bloque des milliers de tonnes d’aide alimentaire.

Ce ne sont là que quelques aperçus de l’immense tragédie économique et sociale qui s’est produite en Argentine depuis l’arrivée au pouvoir du gouvernement de Javier Milei. Les quatre derniers datent de début juin, alors que les tensions s’intensifiaient à l’approche du 12 juin. Grâce à son gouvernement, la classe politique néolibérale du passé a réintégré les couloirs du pouvoir, avec un cabinet représentant le gratin des idéologues néolibéraux responsables du dernier krach économique en Argentine au début des années 2000. La montée en flèche des taux de pauvreté et l’inflation incontrôlée n’ont pas commencé avec le gouvernement de Milei. Ils existaient déjà, ce qui a été l’un des facteurs qui ont contribué à l’attrait populaire et au triomphe électoral de Milei. Les échecs du gouvernement kirchnériste de centre-gauche précédent provenaient d’une conception erronée sur la nature fondamentale du capitalisme : les kirchnéristes n’avaient pas reconnu, ou admis, l’impossibilité de parvenir à une trêve durable entre les intérêts du marché et l’intérêt général de la société. Néanmoins, le gouvernement précédent considérait la société comme un tout connecté, du moins en principe, et considérait la liberté comme quelque chose de produit collectivement. Les frictions entre leurs paroles et leurs actes ont ouvert la voie à l’expérience actuelle d’un capitalisme complètement dérégulé.

Aujourd’hui, la société argentine est à la merci de ceux qui croient que la main invisible du marché résoudra tous les problèmes – et d’autres qui prétendent le croire au nom d’un gain politique. Des gens dont la définition de la liberté est chacun pour soi. Nous sommes entre les mains des partisans les plus fanatiques d’obscurs économistes ultra-capitalistes autrichiens. Lorsque leurs fantasmes rencontrent le monde réel, les conséquences sont immédiates, précipitant une explosion de souffrance et de misère collectives.

La fantaisie capitaliste ultralibérale se heurte au monde réel

C’était comme regarder un gosse apprendre en temps réel son premier cours d’économie. Esteban Trebucq, l’un des journalistes les plus pro-Milei de la chaîne d’information de droite La Nacion+, évoquait l’augmentation vertigineuse des primes mensuelles des caisses d’assurance-maladie privées. En l’espace de cinq mois, les assureurs privés ont augmenté leurs primes de plus de 150 %, l’une des nombreuses conséquences du décret de Milei déréglementant de larges secteurs de l’économie argentine, dont l’« industrie » des assurances-maladie.

« Il y a des personnes âgées, des retraités qui ont un budget fixe », explique Trebucq, « des gens qui ont des problèmes de santé préexistants, des familles qui ne peuvent plus payer les cotisations et qui retombent dans le système public ». Un système de santé public qui subit déjà les effets du plus grand plan d’austérité de l’histoire – comme aime s’en vanter Milei – et qui est mal équipé pour gérer l’afflux de dizaines de milliers de nouveaux patients du secteur privé. « Avec des biens et des services inélastiques, dont les gens ont besoin pour survivre, il y a un déséquilibre de pouvoir entre celui qui a besoin du bien ou du service et celui qui le fournit. »

Je me souviens avoir cligné des yeux devant l’écran, me demandant comment il pouvait être si près et pourtant si loin.

Le décret de Milei abolissant plus de quarante réglementations et assouplissant des centaines d’autres a été annoncé en décembre dernier à la télévision en direct, provoquant immédiatement des mobilisations spontanées dans de nombreux quartiers de Buenos Aires ainsi que devant le congrès. Il s’agissait d’un abus flagrant de l’autorité présidentielle : les décrets étaient destinés à répondre aux situations d’urgence et non à les créer. Essentiellement, Milei a utilisé le Decreto de Necesidad y Urgencia (« Décret de nécessité et d’urgence ») pour contourner le Congrès afin d’imposer unilatéralement une réforme constitutionnelle. La chambre basse du congrès a depuis rejeté le décret, mais il est toujours en vigueur car, en raison d’une modification kirchnériste en 2005, les décrets doivent être rejetés par les deux chambres du congrès pour être abrogés.

Les changements dérégulateurs sont l’expression la plus extrême du néolibéralisme. La logique qui les sous-tend prétend que les relations sociales et commerciales se déroulent toujours entre égaux et que toute intervention dans l’intérêt de la société dans son ensemble ne peut qu’entraîner une inefficacité et une mauvaise qualité des services, entravant la concurrence et donc la croissance et la productivité. Selon ce raisonnement, les réglementations visant à protéger les pauvres sont la principale cause de la pauvreté elle-même.

À leurs yeux, les locataires qui ont besoin d’un toit et les propriétaires des logements négocient sur un pied d’égalité. Vous avez la liberté de payer la totalité de votre salaire pour avoir un toit au-dessus de votre tête, si c’est ce que les propriétaires choisissent de vous facturer, ou bien vous pouvez librement choisir de dormir à la belle étoile. Les travailleurs qui n’ont d’autre choix que de vendre leur travail pour nourrir leur famille ne sont pas contraints par les capitalistes qui contrôlent le marché du logement et les moyens de production. C’est le raisonnement défendu par Esteban Trebucq et ses collègues.

Pourtant, il était là à la télévision, admettant presque que le monde ne fonctionne pas de cette façon.

Mais il n’a jamais fait le lien entre les deux. Le gouvernement a fini par porter une accusation formelle, qui est devenue une affaire judiciaire, selon laquelle les compagnies d’assurances se sont constituées en un « cartel » de fait, conspirant pour augmenter les prix de manière uniforme. Bien sûr qu’elles l’ont fait ! C’est ce qui arrive toujours lorsqu’une industrie atteint le stade de monopole du développement capitaliste et qu’on la laisse exploiter et extorquer librement.

La police tente d’expulser un chauffeur de bus licencié qui s’est jeté sous un bus en signe de protestation. « Je veux juste nourrir ma famille. »

La dérégulation a déclenché une explosion des coûts des services publics et des dépenses de subsistance de base : augmentations de l’ordre de 300 à 400 % dans les transports publics, de plus de 100 % des factures de gaz et d’électricité et du coût du carburant, bien au-delà de 100 % du prix du riz et du carburant. du pain et d’autres produits de première nécessité. Associée aux mesures d’austérité, cette situation a déclenché une récession brutale, comme en témoigne la chute spectaculaire de la consommation dans deux domaines à la demande inélastique : les produits alimentaires de base et les médicaments.

Six mois après que l’économie capitaliste fantasmée a rencontré le monde réel, les conséquences sont qu’en Argentine, de nombreuses personnes se privent de leurs médicaments et sautent régulièrement des repas. Dans un pays surnommé « le champ de blé du monde », une miche de pain coûte le même prix qu’à Paris. Dans un pays où les salaires moyens représentent un dixième de ce qu’ils sont en Europe, une tasse de café coûte autant à Buenos Aires qu’à Madrid. Dans un pays qui traite son propre pétrole et possède une compagnie pétrolière publique, le carburant coûte désormais ce qu’il coûte aux USA. L’Argentine a désormais à la fois le coût de la vie le plus élevé d’Amérique latine et le salaire minimum le plus bas.

Le poids de l’austérité n’est pas supporté par la classe politique, comme Milei l’avait promis, mais par les travailleurs du pays – qu’ils soient salariés ou chômeurs – et par la classe moyenne. Si on lui laisse le champ libre, la classe capitaliste montre que son programme consiste simplement à extraire au maximum la richesse de la classe productrice.

Cela ne nous surprend pas. Les anarchistes avaient mis en garde dès le début contre ce piège, criant à qui voulait l’entendre que ce n’était pas une coïncidence si tous les oligarques d’Argentine s’unissaient derrière ce soi-disant « rebelle ». Le rêve éternel des capitalistes est de dépouiller l’État de tous les éléments qui ne leur permettent pas d’accumuler des richesses, de maximiser leurs profits en nous ramenant aux conditions de vie de la fin du XIXe siècle.

Leur rêve est notre cauchemar. De plus en plus de secteurs de la société s’en rendent compte en en faisant l’expérience. Prix européens, salaires africains, conditions de travail d’ Asie du Sud-Est.

La bataille des idées

Quand il est évident pour les citoyens ordinaires que leur situation empire matériellement, comment est-il possible de contenir les troubles et d’empêcher un soulèvement général ? Plus incroyable encore, comment est-il possible que Milei conserve un soutien populaire d’environ 50 % ?

La réponse est l’idéologie.

L’idéologie, associée au ressentiment, à la distraction et à l’instrumentalisation des pauvres contre les très pauvres.

Milei a passé beaucoup de temps à l’étranger, s’arrangeant pour être vu aux côtés de personnalités comme Donald Trump, Santiago Abascal, le leader du parti d’extrême droite Vox en Espagne, Elon Musk, le suprémaciste blanc et le président du Salvador Nayib Bukele. Pour les partisans les plus convaincus de Milei, c’est la preuve de sa popularité en tant que défenseur du capitalisme, de la liberté et des valeurs occidentales. Sa base de partisans est semblable à celle des partisans de Donald Trump : ce sont en grande majorité des hommes, enclins aux théories du complot, frustrés par leur situation et convaincus que ce qu’ils considèrent comme le socialisme, les étrangers et le programme woke sont responsables de leurs malheurs personnels et de la crise économique en Argentine en général. Ils croient toujours avec zèle que nous devons souffrir maintenant pour être mieux demain, qu’une reprise économique en forme de « V » est imminente.

De même, le discours sur l’avortement comme un meurtre et les références positives à l’armée et à la dernière dictature sont du pain béni pour les électeurs de droite plus âgés et relativement aisés, qui ressentent un peu moins la pression économique que d’autres secteurs de la société. Ils ont accepté Milei – d’abord à contrecœur, puis avec un peu plus d’enthousiasme – après la marginalisation politique d’une option de droite plus modérée. Là encore, cela rappelle la façon dont Trump a absorbé de larges pans de la base conservatrice traditionnelle aux USA.

Mais il y a un conflit idéologique plus large en jeu. Milei et les ultralibéraux y font constamment référence. Les vrais croyants disent vouloir transformer la mentalité et la politique argentines. Les esprits pragmatiques de l’extrême droite et de la classe capitaliste comprennent que leur meilleure protection contre la propagation de la solidarité entre les luttes et à travers la société est de creuser des fossés entre les différents secteurs de la classe ouvrière, en divisant ceux qui souffrent de la crise économique à des degrés divers et de différentes manières.

Il faut opposer le travailleur du secteur public au travailleur du secteur privé de l’économie formelle. Le travailleur de l’économie formelle doit être opposé au travailleur de l’économie informelle. Ceux qui ont un travail, formel ou non, doivent regarder avec dédain et mépris les chômeurs qui tentent de survivre par leurs propres moyens ou qui s’organisent collectivement pour réclamer des moyens de subsistance. Il est particulièrement important de diaboliser ceux qui sont au chômage, qui sont actifs dans des organisations sociales et qui, en plus, n’ont pas la nationalité argentine.

Chaque jour, nous voyons des médias de droite promouvoir ces divisions. Le petit commerçant s’emporte contre les vendeurs ambulants qui ne paient pas d’impôts et qui, soi-disant, « ne sont même pas de ce pays ». L’employé de bureau dit à la caméra qu’il est content que des fonctionnaires soient licenciés et des institutions fermées, car il est convaincu que la pression fiscale sur les entreprises privées en Argentine est élevée, en raison de la nécessité de financer l’État, et que c’est cela, et non la cupidité capitaliste, qui empêche ses salaires d’augmenter. Le chauffeur de taxi coincé dans les embouteillages alors que les chômeurs sont empêchés d’atteindre la résidence du président s’indigne contre les profiteurs paresseux qui ne contribuent pas à l’économie et ne laissent pas travailler les autres. Il est indigné qu’ils s’attendent à vivre de l’aide sociale et que la « culture du travail » ait disparu. Plus tard, le même journaliste ira d’un magasin à l’autre, parlant aux commerçants de la gravité des pertes de revenus quotidiens causées par la manifestation. Nous devons croire que les chômeurs et les organisations sociales, les plus vulnérables et les plus pauvres d’Argentine, sont les démons qui empêchent l’économie argentine de prospérer.

La récession fait baisser l’inflation, tandis que le chômage explose. Ces dernières années, les « opportunités » d’emploi étaient abondantes en Argentine, mais elles étaient mal payées ; un seul emploi ne suffisait souvent pas à survivre, et la valeur réelle des salaires diminuait constamment face à l’inflation. L’inflation frappe plus durement les plus bas salaires et constitue presque toujours une taxe de fait sur les pauvres, mais elle reste un phénomène incontestablement collectif, qu’aucun défenseur de l’économie de marché ne peut imputer aux échecs personnels des individus.

À mesure que la récession progresse et que nous échangeons une crise contre une autre, la campagne idéologique menée par la classe capitaliste prend de l’ampleur. Le chômage se déroule comme un drame personnel. Dans des milliers de foyers à travers le pays, la mort par mille coupures se produit alors que quelqu’un reste assis seul à réfléchir à la façon dont il va joindre les deux bouts le mois prochain, ou arrive à la maison pour dire à son partenaire qu’il devra se tourner vers des petits boulots pour nourrir lesenfants, ou alors qu’ils se dirigent, timides et embarrassés, vers une soupe populaire pour la première fois parce que le frigo est vide. Chaque chômeur est bombardé de propagande soulignant que c’est de sa faute. Tu devrais travailler plus, si tu cherches vraiment tu trouveras quelque chose, tu devrais bosser davantage, démarrer une petite entreprise. Le chômage est un échec personnel dont vous seul êtes responsable. Ce récit n’est pas une coïncidence : c’est un barrage pour contenir la propagation de la solidarité et de la résistance.

Et parce que pour l’instant, ils sont en train de gagner la bataille des idées, nous voyons des exemples comme celui des travailleurs de Textilcom, mentionnés plus haut. Ces travailleurs sont impliqués dans un modèle classique de lutte ouvrière : ils occupent une usine pour défendre leurs intérêts contre des patrons qui les licencient à cause des politiques de ce gouvernement. Pourtant, alors qu’ils sont sur le point de se retrouver au chômage, ils trouvent nécessaire de se distancer de ceux qui s’y trouvent déjà. Dans l’espoir de faire appel à la bonne volonté de la société, ils ne s’identifient pas aux piqueteros, aux bénéficiaires des plans sociaux. Lorsqu’on les interroge sur ce gouvernement et ses politiques, ils répondent qu’ils « ne s’intéressent pas à la politique ».

Combien de temps la digue de rétention peut-elle tenir ?