Soir de PAC – « La chanson de Sarah », une conférence chantée par Henri Goldman, Laurence Vanpaeschen et Igor Maury

Une conférence chantée, c’est quelque chose entre une conférence, une écoute de disques commentée et un récital de chansons.

L’immigration et l’exil, l’émancipation, les petits métiers, la famille, le génocide et la guerre, la religion, Israël et le sionisme, la différence entre Ashkenazes et Sepharades, le yiddish… C’est fou ce que les chansons racontent sans avoir l’air d’y toucher.

Au terme du parcours, on devrait en savoir un peu plus sur l’identité juive et faire la part des choses, notamment autour de la confusion entre antisionisme et antisémitisme.

En effet, cet amalgame est de plus en plus récurrent, bien qu’il s’agisse de concepts distincts. L’antisionisme désigne une opinion opposée à l’extension de l’État d’Israël. Quant à l’antisémitisme, il s’agit d’un acte condamnable qui reflète la haine envers les Juifs. Malheureusement, ces deux notions sont souvent confondues, nuisant à la lutte contre l’antisémitisme.

✅ Rencontre gratuite

📍 Inscription recommandée

—

Cette activité est organisée par le Mouvement Présence et Action Culturelles (PAC), l’Union des Progressistes Juifs de Belgique (UPJB) et l’Association Belgo-Palestinienne (ABP).