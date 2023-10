Soirée Micro-ouvert | Lancé de mots et passions vocales

Donner le désir de prendre la scène, le stylo et le micro et saisir les potentiels de récits, d’imaginaires intempestifs, de critique sociale, d’engagements que chacun.e possède quelle que soit son expérience d’écriture et de scène, en vue de monter sur d’autres scènes et de faire émerger la parole.

Quels sont les mots qui habitent notre quotidien, nos désirs, nos rêves, nos révoltes ?

Quelles sont les histoires qui nous mettent en colère ou nous font rire et quelle parole se fabrique sur l’actualité de ce que nous traversons, sur notre passé et notre futur ?

Quelles sont les paroles qui invitent à un autre présent, quel monde à venir, à inventer ?

Quelle musicalité et quelles perspectives se logent au creux de notre lutte poétique ?

Intervention musicale et textes soutenus par Jonathan De Neck (accordéoniste, multi-instrumentiste, compositeur).

Bienvenue à tous et toutes sur cette scène ouverte !

Infos pratiques

Quand ? Dimanche 3 décembre 2023 à 18h30

Où ? au CFS-ep asbl 26 rue de la Victoire, 1060 Saint-Gilles

Prix ? C’EST GRATUIT ! Inscription souhaitée à info[@]cfsasbl.be