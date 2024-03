Soirée de soutien à la ZK house

Racismes / Colonialismes

Rassemblement pour la régularisation devant l’office des étrangers

COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA COORDINATION SANS-PAPIERS, LE COMITE DES FEMMES SANS-PAPIERS, L’UNION DES SANS-PAPIERS POUR LA REGULARISATION ET LE COLLECTIF ZONE NEUTRE NON À L’EXPULSION DES OCCUPATIONS DES SANS-PAPIERS ! OUI À LA REQUISITION ET LA SIGNATURE DES CONVENTIONS D’OCCUPATIONS ! En Belgique, nombre de...