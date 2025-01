Lancement du pavé #14 !

Écologie

Déclaration du « moine » de Lützerath à son procès

Actuellement en procès en allemagne, accusé d’être le Moine de Lützerath poussant un flic dans des vidéos et photos ayant fait plus d’un million de vu, dans une lutte contre les mines de charbon. Voici sa déclaration pendant le procès : Monsieur le juge, Me voici devant vous pour répondre de l’accusation...