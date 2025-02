⚕️Soirée de soutien : Mutuelle des sans-papiers⚕️

Une mutuelle autogérée pour les sans-papiers se monte sur Bruxelles !

Sur le modèle de celles de Liège, Namur, Verviers, elle sera un moyen de solidarité et d’entraide financières pour des frais médicaux et paramédicaux non remboursés par l’Aide Médicale d’Urgence du CPAS.

Venez vous informer, en tant que bénéficiaire ou soutiens.

Venez soutenir le lancement de l’initiative !

Nous recevons les Union Thugs dans leur tournée européenne depuis le Québec, accompagnés des légendaires René Binamé, ainsi que de JS Donny et Dj Wurm de la nouvelle scène souterraine bruxelloise <3

RDV le 21/02 dès 20h à ZonneKlopper, av. de la Verrerie 23, 1190

JS Donny // https://jsdonny.bandcamp.com/album/bnn

René Binamé // https://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Binam%C3%A9

Union Thugs // https://www.unionthugsband.com/

DJ Würm // https://soundcloud.com/djwurm

💸 Prenez du cash pour les prix libre et le bar💸