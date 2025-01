Solidarity Collectives - Appel Semaine d’ actions : 24 février – 3 mars

Chers camarades et amis,

Alors que nous entrons dans la quatrième année de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie, l’urgence d’agir n’a jamais été aussi grande. La situation devient de plus en plus désastreuse, et les conséquences de la guerre s’aggravent à la fois sur le champ de bataille et au sein de la société ukrainienne.

Alors aujourd’hui, Nous avons besoin de vos voix, de votre solidarité et de vos actions pour amplifier nos actions en faveur de la justice et de la résistance. À partir du 24 février, nous appelons tous nos amis, partenaires et tous les groupes anti-autoritaires de toutes les régions du monde à une semaine d’action !

Nous vous encourageons à organiser des rassemblements, des collectes de fonds et des événements publics qui attirent l’attention sur la lutte de la résistance ukrainienne contre l’impérialisme russe.

Qu’il s’agisse d’une manifestation publique, d’une action directe (le cas ( https://www.vice.com/en/article/russian-mansion-occupied-police-cost/ ) d’occupation du manoir d’un oligarque russe nous inspire), d’ un concert, d’ une projection de film ou d’ une exposition d’art. D’ une campagne de collecte de fonds ou une table ronde, vos efforts sont essentiels pour que la lutte des Ukrainiens-nes soit visible et soutenue.

Le thème de la flotte fantôme russe et son impact environnemental ou les défis de sécurité internationale qu’ elle pose pourraient faire l’objet de telles discussions. Vous pourriez peindre des graffitis dans la rue de votre ville et nous envoyer une photo ou même faire une série de photos. Nous serions reconnaissants de toute forme de participation.

La montée alarmante des mouvements d’extrême droite dans le monde entier exige que nous nous unissions pour contrer ces forces afin de combattre l’impérialisme et l’oppression. Soutenir les Ukrainiens-nes qui combattent l’impérialisme russe devrait être l’une des priorités du mouvement anti-autoritaire, et cela va de pair avec le soutien à tous les réfugiés et immigrants en Occident.

Nous pensons que nous devons échanger des pratiques et des idées à l’échelle internationale afin de développer nos luttes communes. Notre équipe est prête à participer à vos événements, à échanger des connaissances, à discuter de questions difficiles et à vous aider de toutes les manières possibles pour que vos initiatives aient un impact. Ensemble, nous pouvons construire un réseau mondial de solidarité qui résonne au-delà des frontières et des langues.

Solidarity Collectives - Collectifs de solidarité

https://www.solidaritycollectives.org/en

Anglais :

Dear comrades and friends,

As we enter the fourth year of Russia’s full-scale invasion of Ukraine, the urgency to act has never been greater. The situation grows increasingly dire, with the toll of the war deepening both on the battlefield and within the fabric of Ukrainian society. So today we need your voices, your solidarity, and your actions to amplify our actions for justice and resistance.

From 24 February we call on all our friends, partners and all anti-authoritarian groups in all parts of the world for a week of action ! We encourage you to organise rallies, fundraisers, and public events that draw attention to the Ukrainian resistance struggle against Russian imperialism. Whether it’s a public demonstration, a direct action (the case (https://www.vice.com/en/article/russian-mansion-occupied-police-cost/) of squatting in a Russian oligarch’s mansion inspires us), a music concert, a movie screening or an art exhibition, a fundraising campaign or a panel discussion, your efforts are vital to keep Ukrainians’ struggle visible and supported. The topic of the Russian shadow fleet and its environmental impact or international security challenges could be topics of such discussions. You could paint graffiti in the street of your city and send us a picture of it or even make a series of photos. We would be grateful for any kind of participation.

The alarming rise of far-right movements around the world demands that we stand together to counter these forces to fight imperialism and oppression. Supporting Ukrainians fighting Russian imperialism should be one of the priorities of the anti-authoritarian movement, and this goes hand in hand with supporting all refugees and immigrants in the West.

We believe that we should exchange practices and ideas internationally in order to develop our common struggles. And our team is ready to participate in your events, exchange knowledge, discuss difficult issues and assist in any way we can to make your initiatives impactful. Together, we can build a global network of solidarity that echoes beyond borders and languages.

Solidarity Collectives

https://www.solidaritycollectives.org/en

P.S.



Semaine d’action : 24 février – 3 mars

S’il vous plaît envoyez-nous des liens, des photos et des vidéos de tous vos événements.

Week of action : February 24 — March 3

Please send us links, photos and videos from all your events