[Suisse] Ouverture du Centre de certification en biométrie

L’objectif de ce centre est de développer la recherche de pointe, de former des chercheurs, de favoriser le transfert de technologie et de proposer des services d’évaluation. Ce dernier service est important car la biométrie n’est pas invulnérable : il est possible de fabriquer de fausses empreintes digitales ou, pour contourner la reconnaissance faciale, de créer le masque d’un visage à partir d’une photo de face et d’une de profil, pour 300 dollars. Seuls deux centres de ce type actuellement dans le monde, l’un aux Etats-Unis et l’autre en Chine.