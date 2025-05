[Suisse] Répression lors d’une manifestation pro-palestinienne à l’Eurovision

La police locale a mis un important dispositif de répression dès le début de la manifestation, en tentant d’intimider et dissoudre la foule. Des tirs de balles en caoutchouc et des pétards ont été lancés par la police et les manifestants, blessant trois policiers. Entre 21h et 22h, la police a nassé 500 personnes encore présentes, pendant plusieurs heures. Ces derniers ont été libérés à 4h du matin. La police reporte que 400 contrôles d’identité ont été relevés. La violence des agents de sécurité envers un membre du public protestant durant la performance d’Israël a également été filmée : ici