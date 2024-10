TENTATIVE D’EXPULSION D’UN JEUNE PALESTINIEN

Ce dimanche 13 octobre2024 , un jeune homme de nationalité palestinienne a subi une tentative d’expulsion à l’aéroport de Zaventem. Il s’agissait déjà de sa deuxième tentative d’expulsion vers l’Albanie. En sachant que, lors de la première tentative, l’Albanie avait refusé la déportation et il avait été ramené vers la Belgique.

Il est arrivé en Belgique après un long voyage, durant lequel il a traversé de nombreux pays (depuis Gaza, en passant par l’Égypte, la Turquie, la Grèce, l’Albanie). Il a été arrêté à l’aéroport en Avril 2024 arrivant par un vol venant d’Albanie. L’office veut le refouler vers ce pays appliquant la convention de Chicago datant de 1944 qui permet de refouler des personnes arrivant sur le territoire et dont la demande d’asile a été refusée .Ainsi on permet de perpétrer des violences et des expulsions forcées, ainsi qu’un enfermement en centre fermé pour seul motif d’entrée dit “illégal” sur le territoire.

Le fait que cet homme vienne de Gaza symbolise d’autant plus l’hypocrisie et l’implication de la Belgique (et plus largement des politiques migratoires européennes) par rapport au génocide se déroulant à Gaza. En Belgique comme ailleurs, une personne qui fuit les violences et le génocide n’est pas reconnue comme digne de protection internationale et d’accueil adéquat .

La veille de l’expulsion, il s’est blessé à la tête et a dû être examiné à l’hôpital. Mais cela n’a pas empêché, dès son retour en centre, que la sécurité vienne le chercher dans sa cellule à 4h du matin afin qu’il soit escorté vers l’avion. Une fois à l’aéroport, il a résisté à l’expulsion et a été ramené au centre fermé 127bis. Le jeune homme subit encore à l’heure actuelle la menace d’une nouvelle expulsion et le traitement dégradant de l’OE alors que sa situation devrait être régularisée – comme celle de toutes les personnes en détention dans les centres fermés, quelle que soit leur origine ou leur situation personnelle et familiale.Une nouvelle demande de protection internationale est en cours.

Une quinzaine de personnes, venant de toute la Belgique, se sont rendues à l’aéroport dimanche pour expliquer aux passager·ères du vol la situation de ce jeune homme, ainsi que leur droit de s’opposer à cette expulsion forcée. Merci à elleux pour leur mobilisation.

Nos pensées vont vers le jeune homme palestinien détenu en centre, ainsi que vers toustes ses co-détenu·es.

#Liberté de circulation et d’installation pour toustes.

#Feu aux frontières et à leur monde.

#Feu aux centres fermés et aux prisons.

#Free Palestine.

Convention de Chicago (pdf)

ATTEMPTED DEPORTATION OF A YOUNG PALESTINIAN MAN

POGING TOT UITZETTING VAN EEN PALESTEINSE JONGE MAN