[Tijuana (Mexique) ] Rencontres internationales des pratiques anarchistes et anti-autoritaires contre les frontières, du 25 au 27 janvier 2024

Conformément à cela, nous invitons et faisons appel à toutes les individualités et les collectifs, les projets éditoriaux, audiovisuels, de contre-information, anti-carcéraux et qui orientent leur travail quotidien sur le long du chemin épineux, anarchiste et anti-autoritaire, en attaquant et en blessant le pouvoir, pour qu’ils/elles nous envoient leurs propositions, qu’il s’agisse d’ateliers, de discussions, de présentations de livres, de tracts, de courts-métrages, de documentaires, de projets musicaux, théâtraux ou artistiques, qui se projettent à partir d’un rapport d’horizontalité, d’autogestion, en solidarité et de manière offensive contre le pouvoir et ses sbires.

Vous pouvez envoyer vos propositions à l’adresse encuentroanarquico@@@riseup.net.

Au fur et à mesure que les activités seront confirmées, on mettra à jour la programmation.

Collecte de fonds pour les premières Rencontres internationales des pratiques anarchistes et anti-autoritaires contre les frontières, à Tijuana, Mexique (mardi 7 novembre 2023)

À la solidarité noire anarchiste : nous avons décidé d’ouvrir un appel à dons sur une plateforme internet, pour pouvoir collecter des fonds pour les premières Rencontres internationales des pratiques anarchistes et anti-autoritaires contre les frontières, qui auront lieu les 25, 26 et 27 janvier 2024. L’argent collecté sera utilisé pour acheter un projecteur, des amplis, une imprimante et du matériel pour imprimer des affiches, ainsi que pour payer des dépenses liées à la réalisation des rencontres. Nous vous serions très reconnaissant.es pour toute contribution à la réalisation des rencontres.

https://www.firefund.net/fenipraancof2024

Solidarité anarchiste internationaliste dans l’offensive !

Pour plus d’informations ou pour toutes propositions :

Le site web des Rencontres :

https://eninpaacf.noblogs.org/

[Publié le 7 novembre 2023 sur Attaque. Traduit de l’espagnol depuis eninpaacf.noblogs.org.]