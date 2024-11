Trefle à 4 Feuj : Un podcast juif decolonial et diasporiste

Pourquoi une émission juive, alors qu’il y a déjà radio judaica ?

Les voix juives diasporistes, decoloniales ou antisionistes ne sont pas du tout relayées par les voix médiatiques juives actuelles. Il y a, au contraire, un éclairage médiatique sur les voix juives, malheureusement majoritaires, contaminées par le discours sioniste révisionniste.

Le but est donc de montrer une voix juive alternative :

En offrant une plateforme aux nombreuses associations juives contre le sionisme à travers des interviews et reportages audios.

En exprimant et créant des liens de solidarité entre tous les peuples opprimés et toutes les luttes anticoloniales et révolutionnaires, qu’elles soient palestiniennes, congolaises, kurdes, zapatistes, tamoules, yezidies, ou ouighoures.

En offrant des moments d’histoire et culture juive avec un point de vue decolonial et diasporiste.

Au programme du premier episode de 45 minutes en libre ecoute et telechargeable sur le site de radio air libre :

1) Sémantique et définition des termes Decolonial & Diaspora

2) Plaidoyer diasporiste

3) Musiques juives militantes

4) Histoire de la diaspora

5) Reportage audio : Inauguration du Réseau des Juifs Européens pour la Palestine