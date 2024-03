Troisième journée d’étude « Nuances de Rouges »

Cette journée d’étude s’inscrit dans un projet de recherche plus large « Nuances de Rouge » portant sur cent ans de relations entre le monde communiste et les arts plastiques en Belgique. Ce projet vise d’une part à publier la première monographie scientifique sur ce thème et, d’autre part, à organiser une exposition d’œuvres d’art.

Programme de la journée

Matinée

10h -11-30 : Notices

10h-10h30 : Pierre Buch, Kurt Peiser

10h30-11h : Philippe Moins, Jo Dustin

11h-11h30 : Paul Aron, Camiel Van Breedam

11h30-11h45 : Pause café

11h45-13h : Ouvertures

11h45 -12h15 : Thierry Lecloux, Le monde de la BD , engagements et prises de position

12h15-12h45 : Ludovic Recchia, Les collections du Centre de la Céramique de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Keramis)

12h45-13h : Discussion

12h45-13h : Discussion

Après-midi

14h-15h30 : Contextes internationaux et comparaisons

14h-14h30 : Anne Morelli, Des artistes-peintres dans le cadre de l’hégémonie culturelle du Parti communiste italien (1945-1989)

14h30-15h : Céline de Potter, Les USA et l’Angleterre

14h30-15h : Céline de Potter, Les USA et l'Angleterre

15h-15h30 : François Robichon, Du manifeste de l'AER à la Querelle du réalisme (1932-1936)

15h30-16h30 : Discussion générale

Si le parti communiste est resté un parti relativement marginal dans le monde ouvrier, il a néanmoins marqué la société belge à plusieurs moments de son histoire, par son rôle dans de grandes grèves, la lutte contre le nazisme, l’accueil des enfants de la République espagnole, le mouvement de la paix et de nombreux combats sociaux (réduction du temps de service militaire, droits des femmes, libéralisation de l’avortement, etc.)

Grâce à cet ancrage dans l’histoire nationale et dans la résistance, grâce aussi au prestige de la révolution d’Octobre et aux mouvements tiers-mondistes, de nombreux artistes plasticien(ne)s ont rejoint ses rangs ou ont participé à des activités organisées par lui. Ces liens concernent aussi les courants dissidents du monde communiste, les mouvements trotskistes ou maoïstes, les groupes et partis qui s’en revendiquent.