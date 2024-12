[Turquie] Abdullah Öcalan reçoit la visite de membres du parti DEM

Guerre / Antimilitarisme

[Maroc] 13 militants condamnés pour leur participation au boycott de Carrefour

26 décembre, 13 membres du « Front Marocain de soutien à la Palestine et de lutte contre la normalisation » ont été condamnés par le tribunal de Salé à 6 mois de prison avec sursis et 2000 dirhams d’amende ( +/- 190 euros ) pour « participation à une manifestation non autorisée », un rassemblement avait eu lieu...