[Turquie/Kurdistan] Bombardements, ripostes, arrestations

Suite à l’attaque du PKK contre le siège des industries aéronautiques turques à Ankara (voir notre article ), les bombardements turcs se sont poursuivi au Rojava, visant des installations civiles (petites industries, infrastructures énergétiques, stations services) et sécuritaires (check point), tuant au moins 12 civils et en blessant de nombreux autres. Au Kurdistan irakien, un bombardement turcs a tué à Sinjar 6 membres des forces de défense yézidies. Deux drones turcs ont été abattu à Manbij tandis que les SDF ont frappés deux bases dans le Rojava occupé par les militaires turcs et leurs proxys islamistes dans les environ de Zarkan, touchant plusieurs occupants. Partout dans le monde (aussi à Bruxelles) des manifestations ont protesté contre les bombardements qui visaient des infrastructures civiles.

D’autre part, le bureau du procureur en chef d’Istanbul a délivré 44 mandats d’arrêts pour « aide financière à organisation illégale » ; au moins 35 ont été emprisonnées. 33 mandats d’arrêt ont également été délivrés pour « propagande pour une organisation illégale ». Enfin, des inconnus ont attaqué le siège du parti DEM (démocrate, pro-Kurde) à Ankara.