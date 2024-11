[Turquie/Kurdistan] Répression des manifestations contre l’éviction des maires élus

Depuis hier, des manifestations ont lieu pour protester contre le remplacement des maires élus des municipalités de Mardin, Batman et Halfeti par des administrateurs nommés par le ministère de l’Intérieur. Tous les maires évincés sont des élus du peuple kurde du Parti pour l’égalité des peuples. et Démocratie (Parti DEM). À Batman, 75 personnes ont été arrêtées et soumises à des violences policières. De nombreuses personnes ont été arrêtées lors de perquisitions dans des maisons du quartier Halfeti d’Urfa. 9 personnes ont été arrêtées lors de perquisitions à Mardin et emmenées à la Direction provinciale de la sécurité.