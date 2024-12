UKRAINIAN QUEERS FACING RUSSIA’S WAR(SCREENING)

French and Dutch below ⬇⬇⬇

Almost three yeas into the full-scale invasion of Ukraine by the Russian army, this event sheds light on one of the many faces of Ukrainian resistance to aggression, namely queer resistance, both military and civilian. As they sometimes struggle to find recognition within their own society, queers in Ukraine are now involved in a vital fight for survival in the face of brutal reactionary military invasion.

To support queer and anti-authoritarian left in Ukraine, join us on 14th of December at 18:30 at DK(Rue de Danemark - Denemarkenstraat, 70B). We will screen 3 short films about queer resistance in Ukraine (military and civilian) and hold an online Q&A session with the director Angelik Ustymenko.

Ukrainian Queer Fighters For Freedom (doc.)

Directed by : Angelik Ustymenko

Length : 00:29:04

"On February 24 at 6:31am my partner called me and said "please don’t panic, but they started bombing Kyiv." At that moment a new reality started. The reality full of horror and pain."

This documentary is about the experiences of Ukrainian queer people during the war.

Queer Fighters of Ukraine (doc.)

Directed by : Angelik Ustymenko and Alex King

Length : 00:29:30

When their country and their community comes under attack, non-binary artist and filmmaker Angelik Ustymenko aka Rebel Queers resolves to document the experiences of queer Ukrainians during wartime. On the first anniversary of the full-scale invasion, Angelik begins a new phase of their documentary project, collaborating with Huck Docs to collect queer soldiers’ reflections after a year of war and exploring the many forms of queer resistance.

Before Curfew (fiction)

Directed by : Angelik Ustymenko

Length : 00:23:27

Two queer people meet on the train and spontaneously decide to get out in Kyiv and spend the day together.They hear explosions while talking about intimacy and tenderness. They share thoughts about living in this cruel reality. They share their pain.Their youth was stolen from them.

All profits will go to Solidarity Collectives - an Ukrainian grassroot organisation that actively supports anarchist and anti-authoritarian activists on the frontline, and among them queer fighters. They also organize humanitarian missions to towns close to the frontline where they help civilians and animals. You will have the opportunity to buy their merch on the event.



Français

Près de trois ans après l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe, cet événement vise à mettre en lumière un des nombreux aspects de la résistance ukrainienne face à cette agression : la résistance queer, qu’elle soit militaire ou civile. Tandis que les personnes queers en Ukraine continuent de se battre pour être pleinement reconnues dans leur propre société, elles mènent aujourd’hui une lutte cruciale pour leur survie face à une invasion militaire réactionnaire et brutale.

Rejoignez-nous le 14 décembre à 18h30 au DK (Rue de Danemark 70B à Saint-Gilles) pour soutenir le mouvement queer et la gauche anti-autoritaire en Ukraine. Au programme : la projection de trois courts-métrages sur la résistance queer (militaire et civile) en Ukraine, suivie d’une session de questions/réponses avec Angelik Ustymenko, réalisateur·rice des films, en visioconférence.



Ukrainian Queer Fighters For Freedom (documentaire)

Réalisé par : Angelik Ustymenko

Durée : 00:29:04

« Le 24 février, à 6h31, mon·ma partenaire m’a appelé·e et m’a dit : “Je t’en prie, ne panique pas, mais ils ont commencé à bombarder Kiev.” À cet instant, une nouvelle réalité a commencé. Une réalité empreinte d’horreur et de douleur. »

Ce documentaire explore la vie des personnes queers ukrainiennes en temps de guerre.

Queer Fighters of Ukraine (documentaire)

Réalisé par : Angelik Ustymenko et Alex King

Durée : 00:29:30

Lorsque son pays et sa communauté sont attaqués, l’artiste et cinéaste non binaire Angelik Ustymenko, connu·e sous le nom de Rebel Queers, choisit de documenter les expériences des personnes queers ukrainiennes en temps de guerre. À l’occasion du premier anniversaire de l’invasion, Angelik lance une nouvelle phase de son projet documentaire, en collaborant avec Huck Docs, pour recueillir les témoignages de soldats queers après une année de conflit et pour explorer les multiples formes de résistance queer.

Before Curfew (fiction)

Réalisé par : Angelik Ustymenko

Durée : 00:23:27

Deux personnes queers se rencontrent à bord d’un train et décident spontanément de descendre à Kiev pour passer la journée ensemble. Iels entendent les explosions tandis qu’iels échangent sur l’intimité et la tendresse. Iels partagent leurs réflexions sur la vie dans cette réalité brutale et expriment leur douleur face à la situation. Leur jeunesse leur a été arrachée.

Tous les bénéfices seront reversés à Solidarity Collectives, une organisation grassroots ukrainienne qui soutient activement les militant·e·s anarchistes et antiautoritaires, y compris les combattant·e·s queers, sur le front. Solidarity Collectives mène également des missions humanitaires dans les villes proches du front, apportant aide aux habitant·e·s et aux animaux. Vous pourrez acheter leur merchandising lors de l’événement.

*** Attention : l’événement se déroulera en anglais. ***

Nederlandse

Bijna drie jaar na het begin van de grootschalige invasie van Oekraïne door het Russische leger belicht dit evenement één van de vele aspecten van het Oekraïens verzet tegen de agressie van de bezetter, namelijk het militaire- en burgerverzet van queer personen. Terwijl queers in Oekraïne vaak nog erkenning moeten zoeken binnen hun eigen samenleving, zien zij zich nu genoodzaakt om een essentiële overlevingsstrijd te voeren tegen de brutale, reactionaire militaire invasie.

Steun het verzet van queer personen en antiautoritaire linkse strijders in Oekraïne : kom op 14 december om 18u30 naar DK (Denemarkenstraat 70B in Sint-Gillis). Tijdens het evenement zullen drie kortfilms worden vertoond, die licht werpen op het queer verzet in Oekraïne (militair en burgerverzet). Na de filmvertoning wordt er een online Q&A-sessie georganiseerd met regisseur Angelik Ustymenko.

Ukrainian Queer Fighters For Freedom (documentaire)

Geregisseerd door Angelik Ustymenko

Duur : 00:29:04

"Op 24 februari belde mijn partner me om 6:31 op en zei : ’Raak alsjeblieft niet in paniek, maar ze zijn begonnen met het bombarderen van Kiev.’ Op dat moment begon een nieuwe realiteit, een realiteit vol angst en pijn."

Deze documentaire gaat over de het dagelijkse leven van Oekraïense queer personen tijdens de oorlog.



Queer Fighters of Ukraine (documentaire)

Geregisseerd door Angelik Ustymenko en Alex King

Duur : 00:29:30

Als reactie op de aanval van hun land en gemeenschap besloot de Oekraïense non-binaire kunstenaar en filmmaker Angelik Ustymenko, ook bekend als Rebel Queers, de ervaringen en het dagelijkse leven van Oekraïense queers tijdens de oorlog vast te leggen. Op de eerste verjaardag van de grootschalige invasie schakelde het documentaireproject van Angelik een versnelling hoger. In samenwerking met Huck Docs verzamelde Angelik de reflecties van queer soldaten na een jaar oorlog en verkende die de vele vormen van het queer verzet in hun land.

Before Curfew (fictie)

Geregisseerd door Angelik Ustymenko

Duur : 00:23:27

Twee queer personen ontmoeten elkaar aan boord van een trein en besluiten spontaan uit te stappen in Kiev om samen de dag door te brengen. Terwijl ze praten over intimiteit en tederheid, horen ze explosies. Ze delen hun gedachten over het leven in deze wrede realiteit en hun pijn. Hun jeugd werd hen ontnomen.

Alle opbrengsten gaan naar Solidarity Collectives, een Oekraïense grassrootsorganisatie die anarchistische en antiautoritaire activisten aan het front, waaronder ook queer strijders, ondersteunt. Solidarity Collectives organiseert ook humanitaire missies naar steden en dorpen dicht bij de frontlinie, waar ze burgers en dieren helpen. Tijdens het evenement kun je hun merchandise kopen.

*** Opgelet : het evenement zal in het Engels plaatsvinden ***