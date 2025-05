VIOLENCES POLICIERES LORS DE LA PRIDE, LE RASSEMBLEMENT PROPALESTINIEN VISÉ

Lors du rassemblement quotidien propalestinien à la Bourse qui avait lieu en même temps que des concerts dans le cadre de la pride, la police est violemment intervenue. Plusieurs personnes ont été arrêtées pour l’unique motif qu’elles protestaient contre le génocide à Gaza. Parmi elles, des palestiniens qui sont fréquemment sujets à des violences et des intimidations de la part de la de la police.

L’intervention des forces de l’ordre a laissé place à des scènes impressionnantes où des policiers foncent au milieu d’une foule qui danse pour arrêter des personnes. Des tensions ont également eu lieu devant la scène du DJ Set vers 20h.

A l’issue de la soirée, plusieurs personnes ont été arrêtées, y compris judiciairement. Parmi elles, des mineurs n’ayant rien à voir avec le rassemblement propalestinien.

Depuis plusieurs semaines, les autorités de la Ville de Bruxelles intensifient la répression policière des rassemblements propalestiniens quotidiens à Bourse et les violences se multiplient.

Sources :

Témoignages