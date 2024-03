Vendredi 22 mars à 19h - Conférence - Lénine, ses idées, ses luttes

Il y a 100 ans, le 21 janvier 1924, mourait Vladimir Illitch Oulianov, mondialement connu sous le nom de Lénine comme le principal dirigeant du parti bolchevik et de la révolution d’Octobre 1917, en Russie. De nos jours, les historiens, les journalistes bourgeois et la plupart des dirigeants réformistes le dépeignent comme un dictateur sanguinaire et un précurseur de Staline. Ce faisant, ils cherchent à dissuader les jeunes et les travailleurs de se tourner vers les idées de Lénine. Et pour cause : elles sont toujours d’une actualité brûlante pour tous ceux qui veulent en finir avec le capitalisme.