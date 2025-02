X et Instagram censurent le réseau Serhildan

Serhildan rejette ces accusations et soutient que la lutte du peuple kurde pour sa libération est une lutte juste et légitime. Cette censure est différente des précédentes, en moins d’une semaine, le compte X a été définitivement supprimé, le compte Instagram suspendu ainsi que d’autres comptes qui y seraient liés et certains comptes d’organisations qui relaient des informations sur le Kurdistan. Le réseau Serhildan a décidé après cette censure de ne plus retourner sur X.