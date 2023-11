Palestine Cinema Days : Projection de Gaza Surf Club

Guerre / Antimilitarisme

Rassemblements à Bruxelles en soutien à la Palestine

Comme tous les soirs, depuis plus de vingt jours, des personnes se rassemblent à Bruxelles en soutien à la population palestinienne. Ce samedi 28 octobre, plus d’un millier de personnes étaient rassemblées sur les marches de la Bourse. Sur une banderole on peut lire « STOP THE GENOCIDE IN GAZA. International...