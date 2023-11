[journée de discussion] Exil.s et création.s

Les personnes sans papiers, artistes ou pas, sont souvent sollicitées pour participer à des projets artistiques autour de leurs vécus :

pièces de théâtre, documentaires, projets participatifs, résidences, œuvres collaboratives, etc. Intuitivement, on peut penser que c’est inévitablement pour un mieux, que cela permet à leur combat de prendre plus de place dans le débat public. Pourtant le constat de nombreuses personnes sans papiers qui participent à ces projets est globalement celui d’un échec. Entre récupération, promesses de visibilité, esthétique aliénante, opacité des procédés de production, instrumentalisation des vécus et solidarité de surface, la liste des écueils et des déceptions est longue.

Exil.s & Création.s*, à l’initiative de collectifs de personnes sans papiers rejoints par des personnes avec papiers, des collectifs et des institutions, s’est créée pour influencer cette situation. Et définir, selon les termes des exilé·es, une éthique de la collaboration. Ils et elles lancent une invitation au secteur socio-culturel et artistique à les rejoindre le mardi 28 novembre pour échanger autour de cet axe. Ouverte à toutes et tous, cette journée veut réunir des artistes, des organisations culturelles, artistiques et d’éducation permanente, des collectifs d’artistes sans et avec papiers et toute personne ou organisation du secteur socio-culturel qui sollicitent des personnes sans papiers dans divers projets.

Quels récits par et pour les sans papiers ? Quelles perspectives servent leur lutte ? Quelles sont les limites du témoignage et quelles sont les fictions possibles ? Que dire encore sur les phénomènes migratoires et leurs conséquences, selon quelles esthétiques, quels procédés de production et de diffusion ? Quel droit du travail, quelles marges de manoeuvres pour les personnes sans papiers et quelle solidarité effective de la part des institutions en ce sens ? Ce sont là quelques questions, parmi d’autres, autour desquelles cette journée s’articule à travers un prisme anti-raciste, anti-sexiste et anti-classiste.

*Le comité de pilotage d’Exil.s & Création.s est composé de membres de la Voix des sans papiers de Bruxelles (VSP BXL), de la Voix des sans papiers de Liège, du Comité des femmes sans papiers, du collectif Baraka Grafika, des Écoles Supérieures d’Arts Saint-Luc & ERG, d’artistes sans et avec papiers. Cette journée est organisée avec le soutien de KANAL-Centre Pompidou.

Mensen zonder papieren, of ze nu kunstenaar zijn of niet, worden vaak gevraagd om deel te nemen aan artistieke projecten die gebaseerd zijn op hun ervaringen :

toneelstukken, documentaires, participatieprojecten, residenties, gezamenlijke werken enzovoort. Op eerste zicht zouden we kunnen denken dat dit ongetwijfeld een goede zaak is, dat hun strijd een platform krijgt in het publieke debat. Maar de ongedocumenteerde mensen die aan deze projecten deelnemen, ervaren ze over het algemeen als mislukkingen. Van tokenism tot beloften van zichtbaarheid, vervreemdende esthetieken, ontransparante productieprocessen, instrumentalisering van belevenissen en oppervlakkige solidariteit, … de lijst van struikelblokken en teleurstellingen is lang.

Exil.s & Création.s* is een initiatief van groepen mensen zonder papieren opgericht samen met kunstenaars, groepen en instellingen die hun belangen behartigen om deze situatie te veranderen door een ethiek van samenwerking te ontwikkelen volgens de voorwaarden van de ongedocumenteerden zelf. De sociaal-culturele en artistieke sectoren worden uitgenodigd om op dinsdag 28 november samen met hen over deze thema’s te discussiëren. Deelname staat open voor kunstenaars, culturele, artistieke en permanente educatieve organisaties, groepen van ongedocumenteerde en gedocumenteerde kunstenaars en elke persoon of organisatie in de sociaal-culturele sector die ongedocumenteerde migranten betrekt bij verschillende projecten.

Welke verhalen zijn van en voor mensen zonder papieren ? Welke invalshoeken dienen hun strijd ? Waar liggen de grenzen van getuigenissen en welke ficties zijn er mogelijk ? Wat kan er nog meer gezegd worden over migratieverschijnselen en hun gevolgen, in termen van esthetiek, productie- en distributieprocessen ? Hoe worden zwarte kunstenaars ontvangen door culturele instellingen ? Welke arbeidsrechten en bewegingsmogelijkheden hebben ze ? En hoe ziet solidariteit van die instellingen er effectief uit ? Dit zijn slechts een paar van de vragen waar deze dag zich over zal ontfermen via een standpunt van anti-racisme, anti-seksisme en anti-klassisme.

*De stuurgroep Exil.s & Création.s bestaat uit leden van de Voix des sans papiers de Bruxelles (VSP BXL), de Voix des sans papiers de Liège, het Comité des femmes sans papiers, het collectief Baraka Grafika, de Écoles Supérieures d’Arts Saint-Luc & ERG, alsook ongedocumenteerde en gedocumenteerde kunstenaars.

Undocumented immigrants, artist or not, are often asked to take part in artistic projects based on their experiences :

plays, documentaries, participatory projects, residencies, collaborative works, etc. Intuitively, it may seem that this is undoubtedly for the better as it gives their struggle a more prominent place in public debate. Yet the overall assessment of the undocumented immigrants who take part in these projects is one of failure. Between tokenism, promises of visibility, alienating aesthetics, opaque production methods, instrumentalization of lived experiences and superficial solidarity, the list of pitfalls and disappointments is long.

Migrant collectives joined forces with artist allies, groups, and institutions, to develop Exile and Creation* to address this situation––to define, in the words of the exiles themselves, an ethics of collaboration. The socio-cultural and artistic sectors are invited to join them on Tuesday, November 28 to discuss these themes. Open to all, this day will bring together artists ; cultural, artistic and continuing-education organizations ; collectives of undocumented and documented artists ; and any individual or organization in the socio-cultural sector that works with immigrants.

What narratives are by and for undocumented immigrants ? What perspectives serve their struggle ? What are the limits of testimony, and what fictions are possible ? What else can be said about migratory phenomena and their consequences in terms of aesthetics, production, and distribution processes ? How are Black artists received by cultural institutions ? What employment rights, what room for maneuvering do they have ? And what is authentic solidarity on the part of institutions ? These are just a few of the questions that will be looked at through an anti-racist, anti-sexist and anti-classist prism.

* The Exile and Creation steering committee is made up of members of the Voix des sans papiers de Bruxelles (VSP BXL), the Voix des sans papiers de Liège, the Comité des femmes sans papiers, the Baraka Grafika collective, the Écoles Supérieures d’Arts Saint-Luc & ERG, in addition to both documented and undocumented artists.

Reservations : https://kanal.brussels/fr/evenements/rendez-vous/exils-et-creations-0