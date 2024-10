12h pour la palestine

10 h 30 : Ouverture des portes. Journée ouverte à tou.te.s à prix libre.

11 h – 12 h 30 : « Éclairage juridique sur le droit à la résistance » : avec Selma Benkhelifa et Marianne Pétré.

12 h 30 – 14 h : Stands, écriture de cartes aux prisonnières palestiniennes, petite restauration, visite expos, soutien à Georges Abdallah

14 h – 15 h : « Répression : Quand la police tue » : avec le Collectif Justice pour Imad, Selma Benkhelifa et Manu Scordia

15 h 15 – 16 h 15 : « Intifada étudiante, retour sur un mouvement de solidarité », avec Omar Jabary Salamanca, Shirine et d’autres étudiantes occupant.e.s

16 h 30 – 17 h 30 : Présentation d’ouvrages récents sur la Palestine avec Saïd Bouamama, Michel Collon et Christophe Oberlin

17 h 45 – 20 h : « Après le 7 octobre : la Palestine et le monde ». Avec Christophe Oberlin, Dyab Abou Jahjah, Michel Collon, Mohammed Khatib et Saïd Bouamama

20 h 30 – 22 h : Chants, musique et interventions poétiques avec Achille & Tmoin (rap), Araba bni Snassen et Milady Renoir, performance slam d’ados carolos et Rami al-Banna, acteur de théâtre palestinien

Animations enfants et ados : de 11 h à 12 h 30, de 14 h à 17 h 30 et de 18 h à 20 h