[Union européenne] La France prolonge le contrôle à ses frontières

24 octobre - journée - Partout

Liberté pour Georges Abdallah !

Plus de 50000 personnes ont manifesté aujourd’hui à Bruxelles contre le génocide à Gaza, pour la Palestine et le Liban et, comme à chaque fois, la revendication pour la libération de Georges Abdallah était mise en avant. C’était aussi l’occasion de rappeler que Georges en sera, le 24 octobre prochain, à sa 40e année...